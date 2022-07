Comienzan a juzgar a un expolicía y a su ex por abusar de su hija

Este lunes, un expolicía que pertenecía al Cuerpo de Infantería y la madre de sus tres hijos se sentarán ante un tribunal para responder por una acusación gravísima: él por haber abusado de su hija biológica durante aproximadamente cuatro años y ella, por encubrirlo. Los imputados, en prisión desde abril de 2020, enfrentan un pedido de pena a 17 años de cárcel.

El caso se destapó a mediados de marzo de 2020, cuando la madre de la víctima denunció al padre por haber abusado de la niña, quien tenía 9 años. Para ese momento, la pareja estaba separada y la denunciante refirió una presunta situación que ocurrió cuando la pequeña fue a visitar al hombre a su casa.

La causa cayó en manos de la entonces jueza Penal 3, Virginia Palacios, quien el 22 de marzo ordenó detener al agente de Infantería, medida que fue concretada en la zona norte de la capital por efectivos de la Unidad Regional 1. Un día después, desde la Policía de San Luis informaron su pase a disponibilidad y una comisión lo trasladó hasta el despacho de la jueza para la indagatoria: ella lo imputó por “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por el aprovechamiento de la convivencia preexistente siendo la víctima menor de edad, y corrupción de menores agravada en concurso ideal”; él optó por no hablar.

Pero todo se complicó aún más. En las primeras averiguaciones del caso, Palacios obtuvo indicios de que la madre de la pequeña sabía desde mucho antes de los abusos y no hizo nada para impedirlos. Con esas sospechas, sumado al testimonio de la abuela materna y de una maestra de la niña, la magistrada ordenó la detención de la joven la noche del 26 de marzo.

Al día siguiente, fue citada a indagatoria e imputada como presunta partícipe necesaria de los abusos.

La pareja, de quienes El Diario no brindará datos para preservar y proteger la identidad de la víctima, fue procesada con prisión preventiva la noche del 2 de abril de 2020: él como presunto autor de “Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por tratarse de un menor de edad aprovechando la convivencia preexistente, en concurso real con corrupción de menores doblemente agravada por tratarse de un menor de 13 años y por el vínculo”. Y a ella, como partícipe necesaria de los mismos delitos.

Pudo evitarse

En la denuncia inicial, la madre de la pequeña dijo que su hija le había pedido una crema para las paspaduras y ella, al revisarla para ver qué tenía, vio que la nena tenía lastimada la zona íntima. Después, cuando fue examinada por un pediatra del Poder Judicial, confirmaron que tenía signos de acceso carnal de vieja data, y estimaron que el último abuso había sido entre el 18 y el 19 de marzo, es decir, días antes de que se concretara la detención del policía.

Cuando la llamaron a declarar, la abuela materna mencionó que ella había denunciado antes dos abusos sufridos por su nieta. Contó que en 2017, durante una reunión familiar, la nena le dijo que un amigo de su papá la había agarrado por la fuerza y besado. Ese mismo día, ella le dijo a su hija que fueran a una comisaría a hacer la denuncia, y lo hicieron. Pero de esa causa no tuvieron ninguna novedad a posteriori, aseguró.

En noviembre de 2019, cuando su nieto del medio estaba de visita en su casa, él le preguntó si sabía lo que su papá le hacía a su hermana mayor: ella contestó que no y le pidió que le contara. El nene le dijo que su padre tocaba a su hermana en la zona íntima y la abuela le preguntó si se animaba a decírselo a la Policía; respondió que sí, así que dos efectivos escucharon los dichos del niño tras un llamado al 911.

Dos días más tarde, la mamá de la niña abusada fue a lo de su madre para llevarse la ropa del chico y reprocharle que hubiera llamado a la Policía. Le dijo que por su culpa le iban a quitar a los chicos.

La mujer trató de quitarle validez a la denuncia diciendo que su madre era alcohólica y drogadicta. Por ese cruce, la abuela dijo que no pudo ver a sus nietos durante un mes, y que después, cuando le permitieron volver a verlos, no la dejaban a solas con ellos, razón por la que no pudo charlar tranquila con su nieta sobre los abusos que había referido su hermanito.

Pero fuera del ámbito familiar también se sabía. La pequeña había hablado con una maestra que fue citada a declarar y confirmó que la madre fue convocada a la escuela, que la pusieron en conocimiento de que la niña había manifestado que el padre la tocaba y que suscribió el acta que labraron. La docente dijo que la mujer negó los dichos de la nena y que la desacreditó al decir que su hija era una mentirosa.

Para el fiscal Esteban Roche, quien elaboró la requisitoria fiscal con el pedido de pena, no cabe duda de que el hombre, entre 2017 y 2020, ejerció "conductas tendientes a menoscabar la integridad sexual de su hija en contra de su voluntad y bajo coacción". Y a la mujer la acusó de “omitir brindar la ayuda correspondiente en su carácter de progenitora, permitiendo que fuera abusada con acceso carnal por parte de su pareja, padre de la niña, sin hacer nada para detenerlo”.

Redacción/ALG