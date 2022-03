Una mujer pidió justicia en Tribunales por su hijo abusado

El anhelo de P.V. volvió a truncarse el pasado lunes, luego de enterarse que el juicio contra el acusado de abusar de su hijo se suspendió. La mujer reclamó este martes en las puertas del Poder Judicial y expresó su impotencia. “Los hechos ocurrieron en 2016. Desde ese entonces denunciamos y este tipo se pasea como si nada —NdR: el acusado está libre—. Mi hijo hace unas horas volvió a tener una crisis, todo esto es secuela de los abusos. No aguantamos más”, dijo.

Cándido Assat, defensor del acusado, Cristian Javier Macagno, apeló a un artículo del nuevo Código Procesal Penal para solicitar la suspensión del debate y que la causa se remita a la Unidad Fiscal para que se designe un nuevo tribunal, comentó Iván Coria, abogado querellante.

Macagno está acusado de “Abuso sexual gravemente ultrajante” e iba a comenzar a ser juzgado en la Cámara Penal 2. En su requisitoria, el fiscal Leonardo Navirini pidió nueve años de prisión por atacar sexualmente al niño en 2016, cuando él tenía 6 años.

Según la denuncia, al momento de los ultrajes, la familia de la víctima le alquilaba una casa al acusado en Potrero de los Funes, y él vivía en una cabaña cercana. Habría aprovechado el trato frecuente con el nene para someterlo sexualmente.

“Saber de la suspensión del debate fue algo terrible. Ver a mi hijo sufriendo, que no puede dormir en las noches es desgastante. Él ayer (por el lunes) volvió a tener un ataque de nervios. Es una impotencia. En ningún momento estuvo preso, a pesar de todas las pruebas. ¿Dónde está la justicia?”, se preguntó la madre del niño entre lágrimas.

Coria contó que asumió la representación en octubre de 2020 para acompañar a la familia del niño y detalló que disiente con lo realizado en la instrucción, ya que Macagno fue procesado, pero está en libertad, a pesar de la calificación del hecho.

Refirió que al poco tiempo de asumir pidió que le dieran la prisión preventiva ya que al imputado se le había dictado una rebeldía por no ir a firmar el libro de procesados durante algunos meses. "A esto lo solicité también atento a la severa acusación. Pero no dieron lugar a la medida. Se excusó diciendo que no había podido asistir por la pandemia”, detalló el letrado.

La familia del niño tendrá que seguir esperando. Según Coria, hay un plazo de tres meses para realizar el debate oral.

Sobre el pedido que hizo su colega Assat, Coria especificó: “El artículo 343 habla de las causas en trámite y dice que los imputados y/o procesados podrán elegir entre la tramitación del código anterior y el nuevo. El defensor, en una maniobra claramente dilatoria, hizo uso de este artículo y pidió en un escrito que se lo juzgue mediante el nuevo código. A esto, la Cámara le hizo lugar. Ahora se hace el reenvío a la unidad fiscal pertinente”.

P.V. dijo que no halla explicación al hecho de que el acusado esté en libertad a pesar de que entiende que hay pruebas contra él. “Mi hijo fue sometido a Cámara Gesell y a pericias psicológicas. Parece que nada alcanza”, lamentó.