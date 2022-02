Lucas Ambrogio continúa apostando todo a "La Lepra"

Arrancó la Primera Nacional y Lucas Ambrogio, al igual que su equipo, Independiente Rivadavia de Mendoza, renovó la lista de objetivos. El delantero, quien se perdió el arranque del torneo por una lesión muscular, afronta su segunda temporada en "La Lepra", en donde busca seguir sumando minutos, goles y experiencia. Esto sin perder de vista el camino trazado por el plantel y el cuerpo técnico cuyano, que es simple y muy claro: lograr el ascenso.

Lucas, de 22 años, llegó a préstamo al conjunto mendocino a mitad del año pasado proveniente de Argentinos Juniors. Y a comienzos de este 2022, convencido de que no vería mucha acción en el "Bicho" de La Paternal, el villamercedino firmó un nuevo contrato con Independiente por los próximos doce meses. La apuesta no fue otra que continuar peleando en un equipo que ya conoce, con aspiraciones, y que le permite tener el rodaje necesario para poder brillar.

"El año pasado en Independiente tenía contrato hasta diciembre y una vez que terminó, sí o sí tenía que volver a Argentinos. Cuando regresé me dijeron que debía hacer pretemporada y después de hacerla, ver si seguía o buscaba otro club. En Argentinos iba a tener las mismas chances que antes, ir mucho al banco y jugar poco, por eso decidí seguir sumando minutos en 'La Lepra', en donde me sentí cómodo y con un buen nivel el año pasado", comentó.

La B Nacional es dura, pero cuando llegué, la verdad es que me sentí cómodo. Los jugadores me ayudaron y estuve bien (Lucas Ambrogio- futbolista)

El ex Racing y Alianza, ambos de Villa Mercedes, fue una pieza importante en el equipo conducido por Gabriel Gómez durante la pretemporada. Parado sobre el extremo izquierdo y con su entrega, velocidad y despliegue, los mendocinos mostraron una notable imagen de mitad de cancha hacia adelante, redondeando así una buena preparación para una temporada larga, difícil y extremadamente pareja.

"Hicimos varios amistosos y nos estamos conociendo, pero vamos por el buen camino. Comencé el año jugando, que siempre es bueno, e hice 3 goles. Estoy trabajando de extremo por izquierda; es un puesto que no me cuesta porque de chico jugué siempre por ese lado, así que me siento cómodo y creo que esa es mi posición", aseveró Ambrogio, quien fue baja frente a Deportivo Maipú de Mendoza (1-1) por un desgarro en la pierna derecha que lo tendrá, al menos, una semana más fuera del campo de juego.

Lucas, quien debutó en la Primera División del "Bicho" frente a Banfield en agosto de 2019, señaló qué es lo que le pide el entrenador Gabriel Gómez en el día a día: "Que encare y vaya para adelante, que tenga más decisión, cosa que me faltaba y ya cambié. Ahora pienso en jugar y sé que el campeonato es largo, por lo que sé que hay que estar bien de la cabeza para acompañar en la mayor cantidad de partidos posible".

Jugar y aportar al grupo son, sin dudas, parte de los objetivos individuales del villamercedino, mientras que en lo grupal "La Lepra" apunta a dos frentes: "Principalmente conseguir el ascenso y luego, llegar lejos en la Copa Argentina. Ahora tenemos el clásico (23 de febrero, ante Gimnasia de Mendoza por los 32avos de final) y buscamos ganar, seguir en carrera", cerró Lucas.