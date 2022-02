Condenaron a 5 años al hombre que admitió el abuso de su sobrina

La Cámara del Crimen 2 de San Luis condenó este viernes a 5 años de prisión al hombre de 28 años (F.D.G) que estaba acusado de abusar de su sobrina cuando ella tenía entre 5 y 6 años. Además los jueces Guillermo Saa Petrino, Fernando De Viana y Adriana Lucero Alfonso ordenaron que fuera alojado en la Penitenciaría Provincial.

El hombre que había declarado este jueves en la sala de audiencias y no utilizó ningún artilugio: “Me hago responsable del hecho y del daño que le he provocado a esa niña. Trato de pensar por qué lo hice y no encuentro la manera de explicarlo. Le pido perdón a esa chica y a mi familia. Estudio y hago tratamientos psicológicos, hago todo lo posible para salir adelante, quiero que eso lo tengan en cuenta”, confesó.

Actualmente la víctima tiene 16 años y según su declaración en Cámara Gesell, los ultrajes sucedieron dos o tres veces en la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Telepostal de la capital. Señaló que el hombre obligaba a la niña a practicarle sexo oral y le daba besos en la boca a cambio de promesas y premios, provocándole así la aceleración de su desarrollo sexual.

El fiscal de instrucción, Esteban Roche, había solicitado que se le aplique una condena de 11 años de prisión por considerar que el delito se encuadraba como “abuso sexual gravemente ultrajante en concurso con el delito de corrupción de menores agravada por mediar intimidación”.

