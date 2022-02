La Liga Sanluiseña definió el nuevo torneo

La Liga Sanluiseña de Fútbol tiene todo listo para el retorno de la competición con el Torneo Apertura 2022. A principios de esta semana, en la tradicional reu-

nión en la casa del fútbol, quedó definido que el arranque será en la segunda mitad de marzo y será diferente a los que se jugaron en 2020.

El principal cambio es que se disputará todos contra todos, a una ronda, entre los 18 equipos que componen la Primera División. Recordemos que en 2021 los torneos se realizaron en 4 grupos de 4 equipos (eran 16 los que jugaban), de los cuales clasificaban los dos mejores a un cuadro principal, donde se jugaban cuartos de final, semifinal y final.

La decisión fue tomada por los clubes en una votación entre tres modelos: el primero es este que terminó imponiéndose. El segundo era la chance de que se juegue con dos zonas de 9 equipos, con interzonal y partido final. La tercera, más similar a la que se venía jugando, con tres zonas de 6 equipos y luego playoffs.

Este Torneo Apertura es de vital importancia en lo inmediato para los equipos, ya que se pone en juego un lugar directo para el próximo Torneo Regional Federal Amateur que se jugará a fin de año junto a Villa de la Quebrada, que se quedó con el Clausura.

El Torneo Clausura de la Liga tendrá el mismo formato y se jugará con el mismo fixture, pero invirtiendo las localías, es decir como si fuera una segunda rueda.

Aún no está definido el formato de descenso que tendrá el torneo, aunque se especula que podrían regirse por la tabla general que incluya a los dos torneos.

En la provechosa reunión en la casa del fútbol también quedaron definidas las dos primeras fechas del torneo, y para el debut los cruces serán: Juventud vs Deportivo La Punta, Estudiantes vs Deportivo Koslay, Defensores de Nogolí vs CAI San Luis, Defensores del Oeste vs Defensores de Potrero de los Funes, Sol de Mayo vs Deportivo Cruz de Piedra, San Antonio de Estancia Grande vs El Lince, EFI Jrs. vs Victoria, Unión vs Huracán y Sp. Villa de la Quebrada vs GEPU.

Por último, la Primera B, que este año tendrá el regreso de dos clubes importantes como San Lorenzo y Pringles, tendrá el mismo formato de juego que la Primera División.