El precio de los huevos aumentó un 60% en lo que va del año

Los huevos son de los productos más consumidos por los argentinos y de suma necesidad para preparar distintas comidas. Los comerciantes de la ciudad vienen registrando diferentes aumentos, semana a semana, y en lo que va del año ya supera el 60% en algunos casos. En diciembre de 2021 la docena costaba alrededor de $150 en los comercios; hoy ronda los $240.

Ariel Guzmán, uno de los propietarios de una avícola ubicada sobre avenida Presidente Perón y Buenos Aires, explicó que se trata de una mercadería con la que no se puede especular porque solo tienen treinta días para poder venderla. "Durante todo el año es una gran competencia para ver qué granja y qué distribuidor tiene los mejores precios. Desde hace cinco o seis veranos que las olas de calor matan a muchas gallinas. Las que están más viejas, las de granjas improvisadas o caseras que no tienen buenas instalaciones, mueren; están preparadas para aguantar hasta 37 grados y las temperaturas en enero fueron arriba de los 42º. Esto provoca que haya menos huevos en el mercado y los dueños que trabajan todo el año a pérdida o cubriendo costos, no ganando lo que esperan, suben el valor porque hay menos cantidad y mayor demanda", reveló.

Los comerciantes advierten que la suba se puede trasladar a otros productos con huevos.

Otro de los consultados es Cristian Melo, quien es dueño de una despensa ubicada en el barrio San Antonio, y mencionó: “Nosotros trabajamos con uno de color y de tamaño grande, que lo vendíamos a finales del año pasado a $150 las doce unidades, y un maple a $300. Ahora tenemos que vender a $240 la docena y un maple a $550, porque a mí de costo me queda en $400 y es muy probable que la semana que viene esté en $450. Viene aumentando seguido”.

También agregó que esto puede llegar a tener un traslado sobre los precios de otros alimentos de los que más consume la gente, como la mayonesa, porque todos utilizan este producto avícola. "Un paquete chico lo vendíamos a $60 y ahora está en $80, tal vez pase lo mismo con los fideos", ejemplificó.

Los distintos comerciantes admitieron que vienen registrando los aumentos de forma semanal.

Saida Zelaya trabaja en una verdulería ubicada en el microcentro de la ciudad, y comentó: “Los proveedores informaron el cambio de precio y nosotros no podemos hacer nada, es algo que la gente consume y seguimos vendiendo, porque es algo necesario y muy básico. La suba se nota mucho ahora porque vino de golpe en estos meses en comparación con las verduras, que lo hicieron de forma paulatina, entonces el cambio no se nota tanto”. Y añadió que algunos clientes se han quejado por la suba, mientras que otros lo comprenden y saben que los números no se modificaban desde hace varios meses.

Nadia Vargas es propietaria de una verdulería por calle San Martín y también percibió el cambio. “Nosotros los compramos en Mendoza y nos comentó el proveedor que el mes pasado, con los 40 grados de calor, murió una cantidad impresionante de gallinas. Hace quince días la docena estaba entre $170 y $180, ahora la vendemos a $220. Nosotros particularmente no le sacamos tanta ganancia porque nuestro fuerte es la verdura y la fruta”, afirmó.

Guzmán, que lleva doce años en el rubro, remarcó: "Estamos hablando de una recomposición en el precio. Los productores y distribuidores tienen que recuperar un valor que sea rentable. Es por eso que ante la gran demanda y al ver que lo pueden vender, lo acomodan semana a semana", sostuvo.