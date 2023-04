La suba del maple de huevos empujó la caída de las ventas

En el combate por subsistir que desde hace mucho tiempo sostienen los argentinos, ahora se sumó un nuevo golpe casi de nocaut porque tras la suba del maple de huevos, uno de los alimentos más importantes dentro de la canasta básica, las ventas, como era de esperarse, cayeron estrepitosamente. Así lo manifestaron distintos comerciantes minoristas en una recorrida que hizo El Diario de la República por negocios de distintas zonas de la ciudad.

Hace un par de semanas, detonado por la gripe aviar, el incremento de los combustibles, el maíz y los otros alimentos que el productor necesita para sus gallinas ponedoras en las avícolas, el precio del maple de huevos experimentó una nueva actualización. Aquel cartón a $800 de hace meses ahora se transformó en un cuadrado con 30 huevos a $1.300, $1.400 y $1.800, según la calidad del producto, su color y el comercio donde los compre el consumidor.

El precio, en promedio, de un huevo blanco y como oferta es de $43. Los maples oscilan entre los $1.300 y $1.800 los de color. En comercios, el costo mayorista alcanza los $1.400 y cada unidad promedia los $70.

En promedio, actualmente un huevo cuesta $70 y no hay comercios que posean ofertas o promociones por llevar de a docenas. Doce unidades ya oscilan los $900 en varios sectores.

Por eso, la opción de aquellos que pueden desembolsar más de $1.000 es elegir el maple. Aunque según los comerciantes minoristas, ese tipo de clientes comenzó a desaparecer ya que la gente ahora lleva de a 1 docena (en el mejor de los casos), en una clara muestra de intentar ahorrar y reducir la cuenta final al salir de la verdulería o el almacén.

En un comercio minorista de la zona oeste, el valor del maple de costo al almacenero llega a $1.400 siempre y cuando compre a partir de seis maples al distribuidor mayorista. De lo contrario, los números trepan.

En algunos lugares de la ciudad, la docena oscila los 900 pesos. Hay malestar en las góndolas.

“La venta se vino abajo. Ahora un huevo sale $70 y el cliente lleva lo indispensable, compra la cantidad de huevos que ocupará ese mediodía para cocinar. Eso de comprar un maple yo no lo veo más. A lo sumo vendo media docena”, contó José, un comerciante cuyo local está ubicado en el barrio San Martín Anexo.

Más acá en el mapa comercial de la capital puntana, los costos crecen porque en una gran verdulería ubicada en avenida Lafinur el maple de huevos blancos llegó a los $1.300 en un precio favorable para la gente; el huevo de color, categoría especial, tiene un valor de $1.800 el maple.

“La venta aflojó porque hace quince días los precios pegaron un salto notorio y la clientela ya no sabe qué hacer para aguantar y hacer rendir su plata. Ahora llevan de a docena y buscan más el precio que la calidad”, contó Jorge, propietario de la verdulería.

“Cuando el proveedor me contó de la suba no me sorprendió. Esta vez fue por la suba del alimento y el maíz para las ponedoras y por el combustible. Actualmente compro en Guaymallén, Mendoza. Casi directo de la avícola para que el producto sea lo más fresco posible, pero tengo gastos de transporte y los impuestos para hacer ingresar la mercadería a San Luis”, explicó el comerciante.

Actualmente una buena carga de huevos, tanto de color como blancos, oscila los $150.000.

Un combo de factores

Los motivos que actualmente tienen en jaque al precio de los huevos son múltiples. Así lo asegura gente vinculada al sector.

“El problema que hoy tiene es lo que sucede con todos los alimentos del país debido a la economía, a la inflación. Un maple que pesa dos kilos vale alrededor de mil y pico de pesos en promedio. ¿Qué se compra con mil pesos hoy en alimentos con proteínas como el huevo? Ni un kilo de carne se adquiere con esa plata”, remarcó Marcos, gerente zonal de una avícola.

“El huevo siempre ha sido un producto muy bastardeado en el país, con atrasos en sus actualizaciones de costos. Es una industria que conlleva insumos a precio dólar y eso impacta mucho en sus costos que ahora se trasladaron al valor del maple”, agregó.