El comercio respira con las ayudas económicas y el turismo

Tras meses difíciles por los efectos que la pandemia causó en la economía, los comerciantes empiezan a vislumbrar un leve repunte. Si bien por el momento no hay estadísticas oficiales, varios coinciden en que enero fue un mes de movimiento de clientes. Muchos aseguran que las ventas crecieron al menos un 5% en relación al mismo período de 2021 y remarcan que los beneficios sociales que impulsó el Gobierno para reactivar la economía tuvieron incidencia. El paquete de acciones ya había impactado positivamente en la primera etapa de aplicación. También influyó el consumo de los turistas.

“Las medidas del Gobierno han resultado. También nos ha sido de mucha utilidad el Plan Empezar, tenemos tres empleados bajo este beneficio. Este mes nos fue bien, llegamos a lo previsto. Hemos aumentado el volumen de ventas en un 5% en comparación al mismo mes del año pasado”, indicó José Ojeda, quien está a cargo de un local de indumentaria deportiva.

De acuerdo a lo que explicó el titular de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de San Luis, Jorge Moyano, para que un local sobreviva tiene que superar mínimamente las estadísticas inflacionarias. En este sentido, el 5% que advierten varios comerciantes puede significar un número bajo; sin embargo coincidió en que hay señales de recuperación.

Las medidas del Gobierno han resultado. También nos ha sido de mucha utilidad el Plan Empezar”. José Ojeda, encargado de un local del microcentro de San Luis.

“En mis consultas de esta mañana (por ayer), algunos colegas dan un promedio de ventas con respecto al año anterior de entre el 70% y el 80%. No creo que esto se replique en todos los casos, hay que ver cómo se evalúa en el tendido general. Probablemente de enero surgirá un promedio de entre el 10% y el 15% en relación al volumen de 2021. Históricamente San Luis ha tenido un enero activo, pero este año se ha dado la curiosidad de que mantuvo actividad constante en todos sus días, no solo en la primera quincena. Los indicadores que se observan actualmente indican que para que estemos muy bien falta muchísimo tiempo, pero no por ello vamos a dejar de avanzar en cuantas expectativas o necesidades podamos tener”, expresó.

“Hay un pequeño principio de proyección del presente año. Significa que vamos a seguir en un proceso de crecimiento, siempre con la cuestión de la pandemia que nos pone dificultades y que ha atentado fuertemente en lo que es la producción industrial, la producción de la manufactura y todo lo relacionado con el resto de las actividades que se ven supeditadas con la cantidad de casos”, agregó.

Liquidación por temporada

Si bien cada local tiene sus propias consideraciones y todos dependen del stock, no pocas vidrieras del centro ya exhiben cartelería referida a descuentos, promociones y liquidaciones por cierre de temporada. En líneas generales, apelan a rebajas en efectivo, facilidades de pago con tarjetas de crédito y combos de artículos con precios accesibles.

“Tenemos liquidaciones y promociones por cambio de temporada, sobre todo porque vendemos jeans y ese artículo se lleva mucho para el colegio. Ofrecemos el 30% de descuento en contado y combos que tienen descuentos de hasta el 40% y que se pueden abonar con tarjeta de crédito”, señaló Cynthia Fernández, quien atiende una casa de indumentaria en la ciudad. Además remarcó que este mes aumentaron las ventas alrededor del 30%.

Franco Bequis, quien es encargado de un local de prendas masculinas, remarcó que en el caso del negocio donde trabaja adelantaron la liquidación. Esa medida ayudó a las ventas. Además, subrayó que la empresa tiene la ventaja de que los turistas pueden comprar y hacer cambios de prendas en otras ciudades del país. Apelan a combos y descuentos del 40% en la segunda compra.

María Jimena Juárez, quien está a cargo de una lencería, detalló que ayer arrancaron con la liquidación. Entre las facilidades destacó algunos artículos en 2x1 y pijamas con descuentos del 30%.