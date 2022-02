JAF inicia una minigira por Villa Mercedes y Potrero de los Funes

Para Juan Antonio Ferreyra su llegada a la provincia es una conjunción de buenas voluntades entre quienes preparan su show y su público, tan querido y persistente a lo largo de los años. El cantante e intérprete llevará sus 45 años de trayectoria esta noche a El Viejo Molino de Villa Mercedes y mañana a Lo de Peky, en Potrero de los Funes. Las entradas cuestan mil pesos hoy y 500 pesos mañana.

El artista tiene una relación con San Luis que supera los 30 años. Una de las razones que lo trajeron tantas veces a la provincia fue su hermano, quien vivía en Villa Mercedes, donde falleció el año pasado. La otra razón tiene que ver con la fuerte conexión que logró construir con su público puntano. “Hace mucho tiempo que voy, entonces esto significa que indudablemente algo bueno, desde el punto de vista social, tengo que haber hecho, porque si no las puertas se cerrarían”, comentó.

Con su ya clásico repertorio de baladas noventeras anglosajonas interpretadas en castellano y algunos ritmos del blues, el jazz y el rock and roll, JAF volverá a enamorar a sus fans puntanos. “Me siento muy agradecido con todo el país, porque siempre me han dado la bienvenida, después he vuelto y vuelto a ir", recordó.

JAF señaló que hace mucho tiempo que viaja por todo el país porque para él "estos encuentros que se dan después de décadas y tienen que ver más con lo social que con lo artístico".

"Voy a tocar 'Maravillosa esta noche', e indudablemente la gente sabe lo que va a pasar —sostuvo el músico—, sin embargo, creo que la situación emotiva que se pueda producir en el encuentro tiene un valor increíblemente alto, muy lindo y si se da como corresponde, todos terminamos con una sonrisa, se van a acostar muy contentos, sabiendo que vamos a estar en el lugar y el momento indicado”.

Durante los primeros meses de la pandemia, en 2020, JAF comenzó a realizar una serie de videos en vivo por Instagram y Facebook, los sábados a las 20, junto a su hija Virginia que también es cantante. Ambos con sus guitarras mezclaban sus voces en temas del cancionero de JAF. Si bien en esta ocasión el guitarrista vendrá solo, no descartó la posibilidad de que en algún momento hagan los dos unos shows tanto en Villa Mercedes como en San Luis capital. “Mucha gente me lo está pidiendo, no solo acá —por San Luis—, sino también en todo el interior del país”, afirmó.

“Con mis fans tenemos una relación energética muy balanceada, por eso es que yo puedo volver a los mismos lugares a tocar. Si esa relación estuviera desbalanceada, con total seguridad la relación se rompe, se corta, porque una de las partes sufre, porque le parece que no está siendo correspondida, entonces si pasa eso ahí termina la cosa”, dijo sobre cómo mantiene, desde hace tantos años, la expectativa de su público tan intacta como la primera vez.