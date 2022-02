ULP Virtual: el 11 de marzo cierran las inscripciones

La Universidad de La Punta (ULP) abrió nuevamente las inscripciones para todos sus cursos y carreras de grado. Además, ampliaron la oferta académica, que incluirá la Tecnicatura Universitaria en Medios Digitales, la Diplomatura Universitaria en Prevención y Tratamiento de las Adicciones (tóxicas y no tóxicas) y el Posgrado en Tratamiento de las Adicciones.

La casa de altos estudios que funciona de manera virtual abrió ayer un nuevo período de inscripciones que cerrará el 11 de marzo. La ULP cuenta con casi 70 carreras de diferentes disciplinas.

La oferta académica consta de casi 70 carreras de grado, diplomaturas y cursos.

"Una es una tecnicatura y las otras carreras que proponemos son una diplomatura y un posgrado. Cada una tiene distintos tiempos de duración: la tecnicatura dura dos años y medio, y, en cambio, la diplomatura y el posgrado duran dos cuatrimestres. La diferencia entre la diplomatura y el posgrado, que son sobre el tratamiento y la prevención de adicciones, son los requisitos de admisión. La diplomatura es para público en general y en el caso del posgrado se necesita un título de grado", explicó la secretaria académica de la ULP Virtual, Karina Matera.

Estas tres nuevas propuestas se brindan como parte de un convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UnTref).

Quienes se inscriban deberán realizar el curso introductorio que comenzará el 30 de marzo y consta de tres materias nivelatorias: Metodología de Estudio, Comprensión y Producción de Textos Académicos e Introducción a Herramientas Digitales. Una vez aprobado el curso, los estudiantes comenzarán con la cursada de la carrera, en agosto.

"A través del convenio con la UnTref es que decidimos incorporar a nuestra oferta estas tres posibilidades de formación. Siempre buscamos satisfacer una demanda de educación superior que es uno de los objetivos principales de la ULP. Las carreras abordan temas de actualidad y son realidades que nosotros no podemos desestimar", indicó Matera.

Las inscripciones se realizan a través de la página web www.virtual.ulp.edu.ar, donde deberán subir la documentación necesaria. El requisito básico para inscribirse es presentar el DNI escaneado y el analítico de la educación secundaria. Dependiendo de la carrera seleccionada, puede haber más requisitos a cumplir. Además, también se pueden anotar los mayores de 25 años que no posean título secundario.

"La propuesta es amplia, hay licenciaturas, tecnicaturas, maestrías, posgrados, diplomaturas y algunos cursos. Siempre en cada llamado hacemos hincapié en los destinatarios de esta convocatoria, porque justamente nos dirigimos a todos los habitantes de la provincia, de cualquier localidad en la que se encuentren. Esta inscripción también es para alumnos que hayan finalizado el secundario y para quienes hayan ingresado a la ULP Virtual y por distintos motivos no han podido completar su documentación, por lo que todavía no se convirtieron en alumnos en la universidad. También es para quienes por distintos motivos no pudieron avanzar en el curso de ingreso y quieren retomar o reincorporarse a la carrera universitaria", explicó la secretaria académica.

Las carreras abordan temas de actualidad y son realidades que nosotros no podemos desestimar.

En la ULP Virtual estudian más de 40.000 puntanos y, entre octubre y febrero, unos 300 estudiantes realizaron el curso introductorio para comenzar a cursar las carreras a partir de marzo.

La ULP Virtual es una oportunidad para todos los puntanos que deseen estudiar una carrera universitaria desde cualquier punto de la provincia, ya que el dictado es totalmente virtual y gratuito. En muchos casos, este sistema de la casa de estudios provincial permite que las y los estudiantes puedan trabajar y estudiar debido a la flexibilidad de la propuesta de clases y estudio a distancia.

"El objetivo del Gobierno de San Luis es que todos los puntanos puedan avanzar en una carrera universitaria, por eso animo a que se pongan en contacto con nosotros, que los podemos asesorar en cuanto a su situación e indicarles qué pasos deben seguir para retomar", expresó la directora de ULP Virtual, Fátima Cantisani.

Quienes tengan dudas pueden realizar sus consultas a través de los emails virtual@ulp.edu.ar y seccionalumnosulp@ulp.edu.ar.