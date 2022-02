Un proyecto provincial que da buenos frutos y también hortalizas

El Plan de Activación Productiva Frutihortícola, que fue creado por el Ministerio de Producción para promover el desarrollo local, generar mano de obra y fortalecer las economías regionales, ha dado sus frutos. Sin mencionar, otra vez, las cantidades de semillas, árboles frutales, bandejas con plantines de hortalizas y fertilizantes, entregados, la evidencia de que la iniciativa marcha sobre rieles está en los productores, en todos aquellos que lograron expandir sus sistemas productivos y los que decidieron apostar todo a la creación de sus propias huertas.

“Siento que cumplimos ampliamente con el fin que nos habíamos trazado. Buscábamos fomentar el desarrollo hortícola de la provincia y considero que lo hemos logrado y podemos hacer más. Conocimos a muchas personas que buscaban mejorar sus huertas, y otras que iniciaban este camino, pero todos iban con el mismo objetivo de crecer y de aportar lo suyo a la sociedad”, indicó María Rodríguez, jefa del Subprograma Desarrollo Productivo Provincial.

La funcionaria contó que en cada visita que realizan a los establecimientos es notorio que una gran mayoría ha podido darle continuidad a su trabajo, gracias a ese empujoncito económico que les dio el Gobierno de San Luis. “Esta iniciativa hizo que muchos se animaran a apostar a la elaboración de alimentos saludables para la mesa propia, pero también para que pudieran sumarse a la comercialización de sus productos”, dijo.

El trabajo en el campo no es tan fácil como algunos pueden pensar, el clima es algo que no se puede controlar y a fines del 2021 e inicios de este año, cayó granizo en algunas zonas, además tuvieron que afrontar las altas temperaturas y la falta de lluvias, dos aspectos que también afectaron los cultivos.

“Decidimos brindar apoyo y acompañar a quienes resultaron afectados, volvimos a entregarles insumos”, aseguró Rodríguez y añadió que, por suerte, también “hubo muchos otros casos en los que los productores actualmente están cosechando o ya lo hicieron. Además hay quienes deciden agregar valor y elaboran conservas con parte de la producción que no venden en fresco, este es otro índice de que vamos todos por buen camino”.

Invertir en un sistema productivo requiere altos costos, “no hay que olvidar que uno de los requisitos para anotarse en el plan era que contaran con la infraestructura de riego, entre otros aspectos. Todo lo que resulta de su trabajo queda netamente para ellos, el Ministerio no se queda con nada, pero si observamos los avances y asesoramos a los productores para favorecerlos y que crezcan”, aseveró y opinó que muchos han comprendido el espíritu de este Plan, “lo sabemos a través de la grata respuesta obtenida. Para este 2022 estamos trabajando, analizamos cómo lo vamos a encarar, es algo que el ministro Juan Lavandeira tiene en su agenda y está analizando. Aún no sabemos cómo, pero seguro que alguna iniciativa vamos a implementar que acompañe el desarrollo frutihortícola de la provincia, este es nuestro eje principal. Aunque todavía no podemos adelantar nada”, concluyó.