En San Luis la canasta escolar viene con un aumento del 50%

Las subas de productos de diferentes rubros son una constante en el país y los artículos escolares no escapan a las fluctuaciones de la economía. En la ciudad de San Luis, estiman que los precios escalaron un 50% interanual.

“La gente que viene se toma su tiempo. Consultan precios, evalúan alternativas. Se ha dado el caso de algunos tutores que hicieron sus compras a fines de 2021 para evitar las subas. Lo que les recomendamos a los clientes es que vengan ahora para evitar el dolor de cabeza que implica buscar las cosas a último momento”, señaló Marcelo Sosa, empleado de una reconocida papelería del microcentro puntano.

En líneas generales, para adquirir una canasta con los productos más elementales hay que pensar en una inversión de más de 6 mil pesos. “No es caro si se tiene en cuenta la utilidad que se le da a estas cosas a lo largo del año, particularmente si los chicos son cuidadosos”, señaló Sosa.

En un recorrido que concretó El Diario por diferentes papelerías, se advirtió que los clientes cuentan con un promedio de entre 3 y 4 variedades de precios por cada artículo. Un lápiz negro parte en los $20 y puede llegar hasta los $30, según los motivos y necesidades. Una goma de borrar puede oscilar entre $15 y $80. Un sacapuntas va entre los $70 y los $140 en la línea económica; uno premium alcanza los $250.

Un juego de lápices de colores ronda entre los $180 y los $490; también hay opciones que por la calidad y cantidad de elementos pueden superar el precio. Los bolígrafos se consiguen por $40 en la compra individual, pero hay ofertas de blísteres de entre $450 y $530.

Las carpetas se pueden conseguir a partir de $160; las que tienen motivos con dibujos animados y equipos de fútbol se encuentran en $790. Los repuestos familiares de hojas van entre $1.590 y $2.300.

Los clásicos cuadernos que requieren las escuelas primarias se venden por $210, $340 y $370, mientras que la variedad anillada A4 más económica se adquiere en $250. Una cartuchera puede iniciar en $300.

El gasto más significativo corresponde a las mochilas. Si bien los valores difieren de acuerdo a la calidad, motivos y marcas, rondan entre $4.200 y $5 mil; los artículos para los más pequeños van entre $3.800 y $4.200.

Panorama diferente

En algunos locales el escenario es incierto. El titular de una papelería de calle Pringles, Miguel Garro, explicó que esta temporada tiene la particularidad de poseer características más complejas que años anteriores, especialmente en lo que refiere a stock y logística.

“La gente es consciente de que hay una escalada de precios significativa en todos los rubros. Vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que los chicos vayan a la escuela, este año que tienen presencialidad y hay que colaborar en ese proceso. Los precios han cambiado significativamente y no se consigue el abanico de mercadería que había en otros años, la oferta no es la misma al estar cerrada la importación y al tener problemas de transferencias de dólares al exterior; lamentablemente lo bonito, lo de color, viene de afuera. Esto es un día a día, hoy se tiene un precio, mañana no se sabe”, aseguró.

Joaquín Berselli, quien atiende una papelería en la zona de plaza Independencia, remarcó que en su caso particular los precios mantienen cierto equilibrio en relación a 2021. Apelan a descuentos del 10% en las compras que superan los $2 mil y ofrecen facilidades de pago. Asegura que estas promociones son claves para quienes tienen un promedio de 2 y 3 hijos en etapa escolar.

Redacción/MGE