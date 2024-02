Canasta escolar récord: puede costar hasta $169 mil

El Diario de la República recorrió los negocios que venden distintos productos y servicios para los alumnos y alumnas que empezarán las clases el próximo lunes 26 de febrero. Sus familias, ante una inflación récord, deberán preparar sus bolsillos. De acuerdo al relevamiento de precios, una canasta con trece artículos básicos puede costar de $26 mil a $169 mil.

Mochilas y cartucheras son las que más inflan el costo de la canasta, con valores que van de los $5.000 a los $105.000 para el caso de los primeros productos. Esto abarca desde el bolso más sencillo a aquellos con motivos de superhéroes, lentejuelas, animales y con rueditas. Lo mismo ocurre con cartucheras: una de apenas un cierre de tela solo cuesta $1.500, pero si los alumnos quieren una con imágenes del astro del fútbol Lionel Messi, sus padres deberán gastar $13.700.

Hay productos básicos sin grandes diferencias: un lápiz puede llegar a costar de $100 a $550; una lapicera, de $250 a $600, y las gomas, de $250 a $400. Otros tienen un amplio rango de precios: un cuaderno chico “Gloria” cuesta $480, pero uno de tapa dura “Éxito” llega a los $6.480. Los tipo universitario pueden costar de $2.300 a $8.600. La lista completa, en el cuadro que acompaña esta página.

Para la realización del sondeo, El Diario también consultó en tiendas de uniformes, zapaterías y trabajadores del transporte escolar. En el caso del calzado, los precios parten de los $25 mil; las chombas y pantalones, desde los $10 mil, y se prevé un costo mensual de $60 mil por el traslado del alumno.

Tomando en cuenta solo los precios más económicos de cada variable (o los talles más pequeños), vestir, proveer de útiles básicos y transportar a un alumno supera los $130 mil. Y también hay que considerar que hay familias con más de un integrante y chicos que además piensan en la ropa de su promoción, y otras que optan por la educación privada y paga. Implica todo un presupuesto aparte para las familias empezar las clases en una provincia y un país donde los precios terminan siendo la variable que impacta en todos los órdenes de la vida: en este caso, en la educación de las nuevas generaciones.

El equilibrio del comercio

Este matutino consultó a comerciantes del rubro, quienes se ven en la difícil tarea de actualizar los precios, pero, a su vez, no perder clientes y terminar la temporada con productos sin vender. Las estrategias principales van del lado de las modalidades de pago: cuotas sin interés, descuentos en efectivo y combos de productos. En el relevamiento se pudo observar que había algunos padres y madres preguntando por precios. El grueso de clientes llegaría en las próximas dos semanas, afirmaron con optimismo en los locales.

Matías Failla es uno de los encargados de una reconocida tienda multirrubros de la ciudad, que también ofrece artículos de librería. Detalló que realizó la compra de mercadería específica el año pasado, tras el Día del Niño. En ese entonces, temía por el costo de inversión y si la gente compraría a tales precios, pero por ahora, las ventas y consultas siguen con normalidad.

“Muchos padres han estado comprando artículos escolares desde diciembre, porque tienen las listas de las escuelas. Si soy sincero, yo tenía mucho miedo al tema de los precios. Nosotros siempre somos de vender económico y cuidamos mucho el tema. Había productos que me llamaban mucho la atención”, admitió. A modo de ejemplo, detalló que una mochila tipo carro de 18 pulgadas le costó 60 mil pesos. A pesar del valor, pudo vender algunos modelos.

Como pudo comprobar El Diario en su recorrido, la variabilidad de precios es muy amplia y el comerciante coincidió en este punto. “Si uno quiere invertir en un kit escolar de 15 mil o 20 mil pesos, lo podés hacer. Pero a veces uno quiere que su hijo lleve una cartuchera linda y vas y le comprás una a $30 mil”, comparó.

Failla calificó la inflación en el sector como “brutal”, con precios que incluso se triplicaron, como en el caso de los cuadernos escolares. A pesar de haber hecho una compra anticipada, la estrategia por la que optó, más que la remarcación, es mantener los precios, para asegurar el movimiento de la mercadería.

“No porque yo lo compré anticipado en agosto voy a remarcar por dos o por tres. Es una avivada que no me interesa. A mí me interesa tener flujo de gente, estoy convencido de que gano mucho más con la rotación de clientes”, argumentó.

Ariel Carabias es el encargado de una de las sucursales de una cadena de papelería del centro. “En lo posible, tratamos de ofrecer líneas de productos accesibles y otras que son un poquito más caras, para satisfacer al cliente con los precios que más se adaptan a sus necesidades”, apuntó. En el negocio que administra, a modo de ejemplo, las mochilas van de 8 mil a 50 mil pesos.

“Lo que hace la familia es acomodar el gasto de acuerdo a lo que tiene de ingreso”, remarcó. Para fomentar las ventas, la cadena ofrece promociones bancarias de cuotas sin interés y devoluciones de compra sin tope. “Hay movimiento, gente consultando y comprando, un poco para adelantarse. El movimiento grueso es más sobre la fecha”, concluyó.