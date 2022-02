Hasta el agua profunda: estrena "Existo"

Convocados por Aurora Garro, una larga lista de artistas provinciales se encolumnan detrás de "Existo", una obra de teatro que mañana tendrá su función debut en la sala "Hugo del Carril" del Centro Cultural Puente Blanco. La pieza, según dijo la directora, es una recreación lírica de la vida y la obra de Alfonsina Storni.

El antecedente de la obra que se estrenará mañana es "Existo Alfonsina", un muy ambicioso proyecto que en octubre de 2018 subió a escena en el auditorio "Mauricio López". "Esta es una recreación de la recreación", anunció la directora, quien además se pone en la piel de Alfonsina.

Es que aquel espectáculo inicial tenía a varios artistas en escena y una producción que Aurora decidió aminorar para su nueva creación. Ella y su hermana Fany, en la interpretación de Gabriela Mistral, son dos de los cinco personajes que estarán sobre el escenario. Los otros son las bailarinas Lucía Maure e Iutka Banki, y el saxofonista "Pato" Rodríguez, quien le agregará la parte musical al show.

La otra parte de la notable selección de artistas que acompañan a Aurora está detrás del escenario e incluye al villamercedino Luis Palacio como asistente de dirección y al vestuarista Charlie Braile.

Hace dos años Aurora comenzó a trabajar en la adaptación de "Existo", casi en coincidencia con su radicación en Merlo, donde vive hace un año y medio. Sin embargo, la actriz y directora se considera "bien puntana" y "bien del campo", ya que ella y sus once hermanos nacieron en El Suyuque.

La participación de Fany hace que la pieza cobre un sólido sentido de hermandad, ya que la trama presenta a las dos poetas con un vínculo muy fuerte y "son portadoras de un mensaje cultural que hermana a las personas", indica la gacetilla de prensa.

"Abrazadas a la poesía, queremos que nos conozcamos liberados de prejuicios y temores, ensamblando y amalgamando las expresiones artísticas en comunión con la literatura y con distintos movimientos de la historia del arte", sostuvo la autora.

Otro de los objetivos que persiguió Garro para su creación es la modificación de la puesta en escena y la división entre dos mundos, uno real —relacionado a las partes donde toma posesión del escenario el personaje de Mistral— y otro surrealista, con Alfonsina como eje de la trama. El escenario también estará dividido con esas tónicas.

"Me llevó bastante tiempo trabajar en una adaptación así, sobre todo porque los textos de Alfonsina que están en la pieza no están como poesías en verso, sino que les quité todo signo literario para volver el guion en prosa. No son declamaciones, sino textos poéticos teatrales", sostuvo Aurora.

El próximo paso de la obra posiblemente sea el Festival de Arte Femenino que se hace en Cartagena, Colombia, donde Aurora ya estuvo años atrás.

DÍA: Jueves 10 de febrero

HORA: 21

LUGAR: Sala "Hugo del Carril",

Centro Cultural Puente Blanco

ENTRADA: 300 pesos