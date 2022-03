Para el tiempo de cosecha

Por: Facundo Gagliano

Llega marzo, y con él, un montón de nuevos sueños y esperanzas. Es que por estas latitudes, dependiendo de la región en particular y la variedad, comienza la tan esperada vendimia.

La poda de la vid que se realiza en otoño, cuando la planta se encuentra en su estado de reposo y descanso, se encarga de preparar al viñedo, dejarlo bonito y listo para lo que vendrá. Un nuevo ciclo, que inicia en septiembre, durante la primavera, cuando la temperatura ambiente empieza a subir y las vides, a despertar. La sabia comienza a recircular en el interior y se produce el fenómeno del “lloro”, ese líquido vital que transporta todos los nutrientes necesarios.

Ese activo cae y gotea por los cortes en las ramas podadas y da la sensación de que la planta está llorando. Tal vez no sea solo una impresión y la vid efectivamente llore, pero esas lágrimas no son de tristeza, sino de felicidad por lo que vendrá.

En el próximo paso empiezan a explotar las yemas y producir brotes que darán todo el material vegetal de esa temporada y la siguiente, hasta llegar a formar el racimo, ese conjunto de uvas que comenzarán a madurar y lo demostrarán en el “envero”, el momento en que las uvas cambian de color. En el caso de las tintas, los granos verdes se pintan de púrpuras, rojos o morados, hasta llegar al grado de madurez ideal, ese que buscan los agrónomos y los enólogos y que les indica que el fruto de la vid, que fue custodiada y protegida celosamente durante todo un año, tiene todos los elementos y atributos necesarios para brindar el tan deseado jugo, que luego de su fermentación se transformará en el soñado vino.

Durante todo ese proceso no todo es color de rosas. Hay estrés, nerviosismo y son días de mucho trabajo. Se prenden velas y se les reza a todos los dioses para que el clima no juegue una mala pasada con alguna helada, granizos o fuertes vientos y arruine el sacrificio de todo un año y más. Se trabaja de lunes a lunes, de sol a sol. Las fincas y las bodegas no paran. Es que una vez que el racimo se extrae de la planta hay que moverse rápido y empezar a controlar y supervisar los procesos enológicos naturales, que serán los responsables de la elaboración del vino. El esfuerzo es día y noche. Es más, hasta hay algunos que cosechan la uva en horas nocturnas para evitar el castigo del cálido sol.

Este es el momento en el que el humano aporta más de sí para la creación del vino, y por tal motivo, en varias de las zonas vitivinícolas de nuestro país se celebran fiestas en honor a la cosecha, para agradecer y rendir tributo a todos los involucrados en la cadena vitivinícola. En Argentina, la Fiesta Nacional de la Vendimia se lleva a cabo en la ciudad de 03 Mendoza, una de las capitales mundiales del vino. Otras provincias también se suman a la celebración. Un ejemplo es Río Negro, que desarrolla su fiesta provincial en su sede permanente de Villa Regina.

San Luis, por supuesto, no es ajena a esta fecha, y si bien aún no cuenta con un momento de celebración, en varios puntos de la provincia hay plantaciones de viñedos, que serán cosechados y producirán el vino de San Luis, ya sea en Beazley, Candelaria, Nogolí, Estancia Grande o Santa Rosa del Conlara. En esas localidades se elaborará esa bebida que representa directamente a la tierra, al clima y al trabajo de las personas que están detrás de ella.

Es probable que con los años nazcan nuevos emprendimientos vitivinícolas y que los viñedos recubran más los suelos provinciales, ya que el territorio cuenta con todos los elementos necesarios para que eso suceda. Eso traerá que cuando llegue marzo sea el momento de festejar y recibir con mucha alegría a ese nuevo montón de sueños y esperanzas, expresados en forma de vino.