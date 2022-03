Abel Bailone denunció por discriminación a la Federación Argentina de Boxeo

El exboxeador y campeón argentino y sudamericano, Abel Celestino Bailone, denunció que la Federación Argentina de Boxeo (FAB) no lo reconoció como presidente de la Federación Sanluiseña de Boxeo (Fesab), debido a que el estatuto de la entidad impide que exboxeadores integren la comisión directiva.

Bailone asumió la presidencia de la Federación Sanluiseña de Boxeo en enero. “La semana pasada fui a Buenos Aires a presentar la documentación correspondiente a la FAB y ahí me enteré que hay un artículo que me saca del medio”, le comentó el exboxeador a El Diario, refiriéndose al artículo 29 inciso d del estatuto de la entidad.

“Desde la Federación no me explicaron por qué por haber sido y haberme retirado del boxeo hace cuarenta años estoy marginado y discriminado, razón por la que he estado en el Inadi y voy a recurrir a la Justicia para lograr derogar un artículo que tiene ochenta años, y que ya deberían haberlo hecho ellos por sentido común”, indicó.

El exboxeador aseguró que quiere que la medida se haga pública "para que logremos que se derogue ese artículo y que en la FAB mínimo un 30 por ciento de los dirigentes sean exboxeadores”. Además, agregó que recibió el apoyo de otras federaciones provinciales, periodistas y entrenadores del sector.

Asimismo, el excampeón dijo que presentó su renuncia como presidente de la Fesab y lo reemplaza la vicepresidenta Virginia Monteros. “Lo hice para no perjudicar la actividad de los chicos, porque mientras yo estuviera, ellos no aceptan nuestra federación”, lamentó.

Para finalizar, Bailone detalló que la Federación Sanluiseña está compuesta por un 50% de mujeres y 50% de varones, "para darle reconocimiento al boxeo femenino y que haya igualdad, algo que no pasa en la FAB, donde son todos varones, quienes continúan aplicando medidas fuera de época”.

“Estamos en el siglo XXI, donde todos somos iguales, por eso quiero que este artículo se derogue y cuando se logre me sentiré satisfecho”, cerró.

SD.