Bea y Bailone, dos pegadores bravos

Luego de casi cuatro décadas Villa Mercedes, cuna del boxeo provincial, vuelve a tener a un campeón sudamericano por la vía rápida. El 22 de junio de 1979 Abel Celestino Bailone ingresaba en los libros de historia al vencer en Asunción, Paraguay, al local Juan Espínola, poseedor del título en semipesados. Y el pasado fin de semana, en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen, Fabricio Bea, se sumó a ese lote selecto (otro campeón villamercedino es Leonardo "Junior" Amitrano, que se consagró en súper ligero en las tarjetas ante Mauro Godoy) al mandar a la lona al tucumano Gabriel Ovejero, dentro de los súper plumas. Dos boxeadores notables, de estilos, categorías y épocas muy diferentes, pero con la misma potencia, hambre de gloria y corazón.

Recién arribado de lo que fue su décima victoria como profesional, todas antes del límite, el temible noqueador, pupilo de Lucas Villegas -dueño además del Título Latino- y el “Gringo”, también ex campeón argentino, accedieron gentilmente a compartir una charla con DxT, en donde el único tema de conversación, como no podía ser de otra manera, fue el deporte de los puños. “El ‘Gringo’ es una gran persona, siempre me va a ver al gimnasio y me da consejos permanentemente. El que más tengo presente es el que no me desespere por noquear, que los nocauts siempre llegan solos y tiene mucha razón, hay que trabajarlos y no enloquecerse….Antes por la falta de experiencia me costaba asimilar eso e iba por todo”, abrió “El Turbo” durante la conversación.

“Tardé en darme cuenta de lo que había logrado. Recién cuando bajé del ring empecé a tomar dimensión y se me cayeron las lágrimas, más que nada por todo el sacrificio que hice”, agrega Bea, que sobre el combate que duró apenas dos rounds señaló: “Sabía que Ovejero tenía más experiencia (25 peleas en total, 15 triunfos y 10 derrotas) y que peleó contra buenos boxeadores. Pero bueno nos preparamos para una batalla y gracias a Dios salió bien. En el primer asalto noté que él caminaba bien el ring, entonces lo busqué abajo para quitarle piernas. Y en el segundo vi que no estaba bien y conseguí tirarlo dos veces. Después fui al camarín a verlo, a preguntarle cómo estaba porque el nocaut fue duro, ahí me dijo que estaba bien y nos saludamos”.

Fabricio, de 20 años y considerado una de las mayores promesas del boxeo puntano, llegó a la velada bonaerense luego de cinco meses de inactividad, producto de una molestia que lo tenía a mal traer, y hasta lo hizo replantear la posibilidad de abandonar el ring. “Desde hace tiempo que arrastraba un dolor muy grande en la espalda, que en la última parte se hizo insostenible. Llegué a pensar que no iba a boxear más. En un principio me dijeron que era lumbalgia y después el ciático, el profe (Villegas) tiene un amigo en una clínica de Río Cuarto y se dieron cuenta que tenía una pierna más corta que la otra, así que hice un tratamiento y me pude recuperar. Los médicos me dijeron que ahora iba a pegar más fuerte y así es, noto que pego más duro”, aseveró.

Un ícono de los guantes

Bailone, por su parte, boxeador de mil batallas que al momento de adquirir el título por primera vez en Paraguay (lo perdió en 1980 ante Carlos Flores Burlón, rival contra quien lo recuperó ocho meses después) tiró a Espinola en el séptimo round, destacó la garra de Bea y la potencia de sus puños. “Pega muy fuerte, y con las dos manos, una virtud que se le da a muy pocos. Yo tengo varios nocauts (16 en 26 triunfos como profesional) pero no me considero un noqueador nato. Para mí estaba en el medio, entre uno técnico y noqueador. No era explosivo, esperaba el momento justo para conectar los golpes que más duelen, a la mandíbula y al hígado. También era resistente porque no me tiraron muchos (tiene 2 derrotas por KO) y eso que enfrenté a buenos boxeadores”, señaló.

Basado en su experiencia y ante la pregunta si este título sudcontinental servirá para abrirles puertas a “El Turbo”, el “Gringo” respondió: “Seguramente, esto le da un panorama inmenso para adelante. A mí me abrió puertas, fui a Chile y a Brasil y peleé en lugares importantes como en el Luna Park. Llegué a estar 9° en el ranking del Consejo Mundial antes de mi retiro (un rival le metió el dedo pulgar en su ojo derecho causando un desprendimiento de retina irremediable), tenía 29 años. Fabricio es muy joven y ya es campeón sudamericano, tiene hasta los 32 o 33 años para estar a pleno en la actividad. Después podés seguir, pero no es lo mismo, no respondés igual. Los que lo hacen, ahora está el caso de ‘Maravilla Martínez’, es por ego. Porque quieren seguir siendo noticia”.

Abel también comparó los cambios en el boxeo desde su época a la moderna. “Hay cambios que son para bien, como los pesajes que ahora se realizan el día anterior y no el mismo de la pelea; también el boxeo femenino que con la ‘Tigresa’ Acuña ganó protagonismo. Pero hay otros que no se entienden, más que nada en la reglamentación. En mi época todo era más estricto. Para pelear por un Título Sudamericano primero debías ser campeón argentino. Además, ahora hay cerca de ocho entidades de boxeo, cuando antes había solo dos (Consejo Mundial y la Asociación Mundial), eso da como resultado campeones que lo merecen y otros poco creíbles”.

Bea y Bailone son dos campeones con todas las letras. Ambos forman parte de la historia rica del boxeo provincial. Exponentes que pegan fuerte y que, además, conquistaron cinturones por la vía rápida. El “Gringo” ya observa todo desde abajo del ring. En cambio “El Turbo”, tiene por delante un futuro inmenso y quiere cumplir el sueño que el semipesado no llegó a realizar: convertirse en campeón mundial. Condiciones, tiene de sobra.