La cuota de los colegios privados aumentó un 30% en promedio

Uno de los sectores afectados desde el comienzo de la pandemia en 2020 es el de la educación en los colegios privados. Representantes de distintos establecimientos informaron que el coronavirus impactó en la cantidad de inscriptos, y que este año el precio de la cuota aumentó un 30% en promedio, manteniéndose por debajo de la inflación.

“El año pasado el nivel primario costaba $5.800 por mes, y este año tuvimos que llevarlo a $7.550. Mientras que el secundario estaba $5.900 y ahora $7.750”, comentó Mariana Yacante, contadora del Instituto Sagrado Corazón. Aclaró que eso es lo estipulado para los meses de marzo, abril y mayo, y que hacen un esfuerzo para cubrir todos los gastos sin tener que hacer una futura modificación.

Hay una baja en la cantidad de inscriptos, los padres comentan que no les alcanza para cubrir los gastos (Sonia Guillaumin)

La mujer explicó que la inestabilidad en la presencialidad de las clases que hubo en los últimos dos años provocó que disminuyera la cantidad de inscriptos de nivel inicial. “Del 2020, primer año de la pandemia, al año pasado, hubo una baja aproximada de 200 alumnos. Con respecto a este año no varió mucho, lo venimos manteniendo. Recordemos que los chicos venían unos días sí, otros días no; tal vez no se justificaba para los más chiquitos. Este año se normalizó un poco y tenemos 51 inscriptos en salita de tres”, detalló y añadió: "Es el primer año que no tenemos ningún tipo de queja por el aumento de cuota, o por lo menos no nos ha llegado a nosotros, que antes a veces había algún comentario".

La directora del Instituto San Marcos-La Casa de los Ositos, Sonia Guillaumin, dijo: "Actualmente el valor mensual es de $5.700, mientras que al finalizar las clases el año pasado estaba en $4.500. Tenemos nivel inicial y primario, el costo es el mismo, aunque si son tres hermanos hacemos un descuento de mil pesos a cada uno para que les resulte más accesible a los padres, buscamos tener una cuota más baja que los colegios privados grandes".

La directora expresó que este año han notado una baja de un 40% en la cantidad de inscriptos en nivel inicial. "Los padres nos comentan que no les alcanza para cubrir los gastos de mercadería y que ven la necesidad de economizar", sostuvo.

Sinceramente no me parece muy elevado teniendo en cuenta que la inflación superó el 50% el año pasado (Héctor Tello)

Adis Lucero se desempeña en el área administrativa del Instituto Nacional de Informática (INDI) y acotó: "Nuestras cuotas son variables dependiendo de la forma en que las abonen. El precio actual pagándolas de forma mensual es de $6.500, en el caso de abonarlas del uno al diez de cada mes, tenemos un descuento y queda en $5.700; y si se pagan a mes vencido tienen un recargo. Tenemos una importante bonificación en el caso de pago anual total de casi $10.000".

Otro de los consultados fue Héctor Tello, quien es padre de un chico que asiste a un colegio privado que está ubicado por calle Almafuerte. "Mi hijo este año termina el secundario, todo el año pasado pagué $4.900, mientras que este año a partir de marzo comencé a abonar $6.300, el incremento es de casi el 30%. A mí sinceramente por ahora no me parece muy elevado, teniendo en cuenta que la inflación ha superado el 50%", comentó el hombre.