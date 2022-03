Cuando las raíces estaban en la pantalla

Trinidad del Carmen Leyes nació en San Luis el 11 de junio de 1956 y cuenta en su haber con un variado currículum. Egresó del Colegio Nacional "Juan Cristofano Lafinur", se graduó como licenciada en Ciencias de la Información en la Universidad Nacional de La Plata y también como técnica superior en Archivo. Fue directora de Prensa de la provincia de San Luis y docente secundaria y terciaria en Lengua, Literatura y Sociología.

Hija de Juana Allende y de Pedro Leyes, tiene dos hermanas: Zulma y Amelia. Trinidad es una mujer que siempre desarrolló su actividad periodística e investigativa en San Luis. “Era estudiante universitaria y en mis vacaciones volvía a la casa de mis padres, aprovechaba para trabajar en LV 13, radio Granaderos Puntanos, en el área de noticias junto a Eduardo Brovarone, Patricia Funes, Julio Luis Gatto y Emilio Di Genaro, mientras que Nino Romero estaba iniciando su carrera en el periodismo”.

También trabajó en el entonces El Diario de San Luis cuando los principales directivos, Mario Pérez y su esposa Romilda Torres de Pérez, la convocaban. “Lo hice como correctora. Recuerdo entre mis compañeros a Carlos Emilio Bassi, Miguel Otero Alric, Mario Omar La Torre, entre otros”, agrega.

“En cada uno de esos sitios fui conociendo gente y me fui nutriendo de conocimientos dignos de tener en cuenta y que en el futuro, sin saber, me sirvieron de mucho”, admite Leyes.

“Cuando regresé a San Luis, después de que me recibí, ingresé a trabajar en el Consejo de Educación de la Provincia. Desarrollaba mi trabajo en la secretaría, pero no descuidaba la actividad periodística. Hasta que en 1983, cuando Adolfo Rodríguez Saá asumió su primer mandato como gobernador, me pasaron a trabajar en la oficina de Prensa. Su director era Luis Manuel Marrero y tenía por compañeros a Roberto Giménez, Juan Octavio Aguilera, Daniel Humberto Ojeda, Carmela Arrigo (Mela) y un plantel de muy bueno de fotógrafos: Rogelio Hall, Ricardo Figueroa, Tino Videla, Osmar Muñoz, Lima y Arturo Ojeda”.

Fue para ella un trabajo muy ágil y, por sus conocimientos sobre la provincia, no tardó en llegar a ocupar el cargo de directora de prensa. “Cuando ingresé al ámbito oficial sentí que ahí podría desarrollar todos mis conocimientos: cultura, geografía, pueblos, usos y costumbres entre otras cosas, y creo que ese objetivo lo cumplí”, dice. Leyes pasó a desempeñarse en LV 90 Canal 13 de San Luis, otro órgano de prensa estatal.

Para la comunicadora, todo eso es una parte importante de su vida porque logró ampliar sus conocimientos sobre el lugar que la vio nacer, que la relacionó con los municipios y la gente tan necesitada de que sus usos y costumbres se conocieran a través de la prensa. “Fue muy importante llegar a fondo en esos lugares tan sensibles y muy nuestros”, reflexiona.

Cuando Trinidad tenía 25 años conoció a Héctor Quiroga Amaya, quien con el correr de los años se transformaría en su compañero inseparable y con quien estuvo unida más de 40 años.

“Era muy joven, pero con Héctor comenzamos a recorrer un camino distinto en la vida y en el trabajo, gracias a Dios, llena de todo. Así nació nuestro programa ‘Volver a la raíz’ que, como su nombre lo indica, siempre buscó rescatar y defender la puntanidad, nuestros valores, nuestros antepasados, los orígenes. A lo largo de los años entrevistamos a empresarios, científicos, personas ligadas al arte, la cultura, la docencia, al agro. No olvidamos nunca a los rurales, hacheros o golondrinas, deportistas y personajes de pueblos. Participamos de descubrimientos arqueológicos y paleontológicos, nos acercaban temas, nos invitaban a eventos culturales sociales o festivales folclóricos. En síntesis, un programa cultural, turístico y geográfico. Siempre marcábamos presencia".

Héctor Quiroga era el conductor, ella se encargaba de la producción y su hijo Arturo, que falleció, era el inmediato colaborador. "San Luis tiene muchas cosas para mostrar, fue una manera de demostrar el amor que Quiroga tenía por nuestra tierra sin ser oriundo de San Luis”, recuerda Trinidad.

Todo eso se vio reflejado en más de 500 programas durante 35 años en Canal 13 y también en los canales de cable. Muchas veces, escuelas del interior les consultaban temas relacionados a una clase o una tarea cuando en la televisión habían visto el programa. Eso los llenaba de orgullo porque demostraba que no habían errado el camino. Leyes dice: "Aprovechábamos de enviar un cassette a los pueblos que tenían canal propio o repetidoras para que ellos dispusieran de ‘Volver a la raíz”.

También hicieron unos microvideos que se emitieron por Canal 13 y se llamaban 'Volver a mirar'. Eran pequeñas e históricas síntesis de hechos ocurridos en San Luis y estuvo al aire por más de cinco años.

Trinidad Leyes no lo dice, pero en la década del 90 editaron la revista de la Cámara Industrial de San Luis. La historia indica que en la entrega de los Martín Fierro llevada a cabo en junio de 1996, el programa "Volver a la raíz" fue incluido entre “los tres mejores valores de la televisión argentina como programa educativo”. Dos años después, en 1998, fueron invitados por Carmen Moyano a Estados Unidos donde participaron del IV Festival Internacional de la Tonada que se hace en Nueva York. Allí recibieron, por su aporte a la cultura, el diploma al mérito.

En 2018, recorrieron con sus cámaras al hombro, Francia, Italia, El Vaticano, España y Suiza: “Fue un viaje placentero y cultural en el que vivimos experiencias inolvidables que a posteriori nos sirvieron para nuestro trabajo. Lamentablemente Héctor se enfermó y todo cambió”, dice con tristeza en su rostro.

"Todo el material periodístico está en videos editados, digitalizados y clasificados por tema. Es una tarea ardua que lleva su tiempo, algunos se encuentran en 'crudo' como decimos habitualmente. Por ello, considero que es parte de nuestro acervo cultural e histórico y sería una gran pena que se perdiera", enfatiza Leyes.

El dúo periodístico decidió escribir un libro con todas sus vivencias a lo largo de tantos años de trabajo. "'Volver en palabras', el primer tomo dedicado a 68 personas de San Luis ya está en la calle. Trinidad está trabajando en el segundo que ya está casi terminado: "Quiero plasmar en la lectura todo lo hecho en la televisión y que quede como un legado para generaciones venideras".

"Todo está debidamente documentado, asentado e inscripto en los entes que regulan la actividad y está abierto a quienes quieran consultar. Como así la biblioteca virtual que hace 15 años comenzamos a armar. También nuestro sitio www.sanluistodo.com.ar donde cargamos toda la información de San Luis, historias de los pueblos, mapas y noticias, pero fundamentalmente hacemos hincapié en la cultura y la educación", dice la mujer.

Héctor Quiroga Amaya falleció a los 82 años. Un cúmulo de situaciones fueron minando su salud. Su muerte frenó el ímpetu que arrastraba la pareja: "Voy a seguir porque así lo siento y no quiero dejar nada sin resolver", afirma.

Nada parece frenar a la tenaz mujer dedicada de lleno al periodismo cultural. "Quiero dejar un legado literario a mi provincia, seguir aportando todos mis conocimientos, estos emprendimientos periodísticos. Es un ambicioso e importante compromiso con nuestra comunidad, nuestras familias y la provincia. Quiero rendirle un homenaje a mi compañero en la vida que tanto quería a San Luis".