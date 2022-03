Cada vez más personas deciden comprar en ferias de emprendedores

Durante los viernes y fines de semana, muchos emprendedores locales se reúnen a partir de las 18 en la plaza San Martín, uno de los lugares preferidos por familias y grupos de amigos para pasar las tardes al aire libre. Allí muestran y venden sus productos. En un recorrido por la feria, los vendedores le comentaron a El Diario que cada vez más personas deciden comprarles como una alternativa a los productos de fabricación industrial.

"Este puesto es un emprendimiento familiar. Yo hago muñequería para niños, mi hija hace ropa para bebé y mi hijo, cuadros. Es todo hecho a mano. A donde vamos la gente siempre nos compra. Hay de todo acá, comidas, plantas, artesanías de todo tipo", mencionó Stella Maris Cerutti, una de las feriantes, proveniente del barrio Villa Celestina. Y agregó: "Algunas personas buscan algo que no sea soso, como suele pasar con lo hecho industrialmente. Yo pienso todo, como es para niños, que no vaya a tener ningún material que haga mal o que se pueda llevar a la boca. Cada pieza es única y le pongo todo el amor y el cariño, eso la gente lo valora", expresó la artesana, que ya lleva más de cinco años en la actividad. Y dijo que, aunque no es su única fuente de ingresos, le es una gran ayuda.

Uno de los puestos que más cautiva miradas y despierta el interés de los que recorren es el de María Inés Young, quien vende plantas de todo tipo. "Nosotros empezamos antes de la pandemia. Tenemos suculentas, cactus, florales, aromáticas. Venimos con mi marido René y mi hija Neda, que nos ayuda", comentó la mujer. Y añadió: "Están comprando más, en todos los puestos hay gente. Vienen, preguntan, se van, vuelven y por lo general algo siempre llevan".

María Gisela Torres es licenciada en Nutrición, elabora y vende alimentos saludables y caseros, con bajo contenido en azúcar, grasas y sodio. "Hago budines con zanahoria, azúcar mascabo, algarroba, avena, granola, ingredientes que suelen utilizarse en la cocina naturista. La gente cada vez tiene más interés por comer algo que sea rico y sano", explicó. La emprendedora, quien es oriunda de Río Cuarto y vive hace cinco años en Villa Mercedes, mencionó que la idea surgió en su consultorio y comenzó vendiendo en las redes sociales. "También tengo panes integrales con semillas, es todo fresquito, recién hecho, y eso el vecino lo valora", sostuvo.

Andrea Saber trabajó en una clínica durante la pandemia, no aguantó más el estrés y sintió que su salud estaba en juego. Ahora tiene un emprendimiento en donde vende todo tipo de cosas destinadas a aromatizar y cambiar las energías de las viviendas. "El vecino siempre compra sahumerios, lámparas de sal del Himalaya, que aportan color al hogar y no calientan; son cosas que hacen bien al alma. Tienen que ver con los sentidos, con la vista, con el olfato. Tenemos distintos tipos de velas que sirven para pedir algún deseo. La pandemia despertó el interés de la gente por esto", aseguró.