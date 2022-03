Panaderos de San Luis descreen que el precio del pan baje

Luego de que este lunes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunciara que el Gobierno nacional busca retrotraer el precio del pan y de los fideos a los valores de febrero, el secretario general del Sindicato de Panaderos de San Luis, Darío Martinelli, dijo que los elaboradores puntanos descreen de la iniciativa y que están sumamente preocupados por un posible desabastecimiento de harina.

En diálogo con Lafinur FM Radio, Martinelli opinó que “cuando ha variado el dólar o el precio de la nafta siempre han subido el precio de las materias primas y nunca hemos tenido la suerte de que bajen los precios”. “Espero que el Gobierno realmente cumpla su cometido porque esta situación es cada vez más insostenible, y que tengamos problemas de desabastecimiento siendo que somos uno de los principales productores de trigo es preocupante”.

El secretario dijo que, a pesar de que existen otras materias primas importantes para la actividad panadera, la harina es central e infaltable, y aseguró que a las panaderías locales se les “hace difícil acopiar y tener un stock de harina para un eventual desabastecimiento”

“Las cosas que han subido nunca han bajado, creo que es un muy inviable que esto pueda suceder. Lo único que espero es que no siga habiendo aumentos, es el único consuelo”. “Hoy, en Buenos Aires se está pagando 345 pesos el kilo de pan, esperemos que no llegue a pagar 500”, se esperanzó, y opinó que “si no hay una política económica seria y responsable, de concientizar a productores y supermercadistas, va a ser difícil volver para atrás”.

