Aumentó la harina y repercutió en el pan

En estos últimos días, los propietarios de panaderías de Villa Mercedes notaron un fuerte aumento en la bolsa de harina, motivo por el que vieron la necesidad de trasladarlo al precio del kilo de pan, que subió hasta $40 en algunos casos, y advierten que la suba puede ser mayor. Uno de los factores es el conflicto bélico que atraviesan Ucrania y Rusia, que elevó el trigo a valores históricos.

“Una bolsa de cuatro ceros de veinticinco kilos costaba $1.200 y ahora vale $1.800; son $600 de aumento, es un monto muy importante. Esto se va a trasladar a los panificados, pero lo tenemos que hacer de una forma más escalonada para no impactar tanto en el consumidor final, porque sabemos que es un producto esencial. Estimo que en una primera instancia será de un 20% y luego, de forma gradual, se aplicarán otros para poder compensar”, expresó Fernando Closa, dueño de una reconocida panadería de zona centro.

El comerciante agregó que, en su local, hace dos semanas el kilo de pan lo vendían a $190, mientras que ahora lo hacen a $220. Y sostuvo que es probable que el incremento se siga trasladando a los demás alimentos del rubro.

“A esto se suma que va a haber un aumento en las margarinas y grasas, calculo que entre un 8% y 10%, que es mucho más moderado a comparación con lo que ha sucedido con la harina, que es algo excepcional”, dijo Closa. Otra de las cuestiones señaladas por el propietario es que los molinos no están dando certeza con los valores que se van a manejar en las próximas semanas, y algunos incluso proponen entregar mercadería a fijar el precio después, generando aún más incertidumbre.

“La semana que viene tengo que comprar para producir y no sé cuánto me va a salir, no hay un techo, todo es incertidumbre. Yo necesito entre diez y doce bolsas por día, y la semana pasada los proveedores me dijeron que no me podían vender más de cinco. Hay otros comercios que necesitan más incluso”, comentó Ramón Amaya, dueño de una panadería cercana a la plaza Lafinur. Y añadió: “Yo no creía cuando recibí los comentarios de que iba a superar los $1.500, y sucedió; en diez días se incremento un 70%. Al kilo de pan lo teníamos a $140, ahora lo vendemos a $180 por el momento, porque no lo queremos subir tanto, pero debería estar en $220”, sostuvo.

El comerciante también explicó que otros productos necesarios para su producción también sufrieron variaciones. Una caja de margarina de veinte kilos valía $5.500; hoy los productores la pagan $7.000. La grasa tuvo un comportamiento similar: de $2.000 pasó a $2.800.

Otros de los consultados por El Diario fueron los trabajadores de la Cooperativa 20 de Julio (exfábrica panificadora Las Camelias). “El aumento de la bolsa de harina lo recibimos la semana pasada, se fue casi al doble. Hablamos con los proveedores y nos informaron que estiman un precio cada dos horas, por las variaciones del trigo. Decidimos un muy pequeño incremento la semana pasada, no lo queremos subir más para no afectar a los clientes, pero lo vamos a tener que hacer. Si no, no vamos a poder reponer insumos para seguir produciendo”, dijo Rocío Ferizola.

Daiana Oviedo es socia fundadora, y remarcó: “Nosotros aumentamos el kilo de pan entre $10 y $20. Los bizcochitos fueron los que más notaron la suba: pasaron de $400 el kilo a $500 los de hojaldre y salados, y de $600 a $700 los que tienen dulce de membrillo”.