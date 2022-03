Ivanna Ochoa: "Seguimos a la espera de respuestas y justicia"

Hoy se cumple un año de que a Ivanna Ochoa le avisaron que a su hermano, Alejandro Ochoa, de 35 años, lo habían secuestrado. Seis días después el hombre fue hallado asesinado en un camino vecinal de Cortaderas, localidad en la que había desaparecido y donde vivía. "Seguimos a la espera de respuestas y de que se haga justicia por su muerte", expresó la mujer a El Diario.

La causa está caratulada "Averiguación privación ilegítima de la libertad seguida de muerte", e interviene la jueza de Garantía 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Patricia Besso. El Diario intentó comunicarse con ella y con el fiscal Carlos Leloutre, pero ninguno respondió.

"Ya se cumplió un año y no hay detenidos y tampoco hay ninguna novedad en la causa. Yo he ido a ver a la jueza (Patricia Besso) y ella me ha atendido y me ha dicho que están trabajando, pero hasta ahora no hay nada, solo me dicen eso. Estamos en la misma situación que en un primer momento porque no tenemos respuestas, no sabemos qué fue lo que pasó con mi hermano, quién lo mató y por qué lo hizo", contó la hermana de la víctima.

Aseguró que los abogados Iván Coria y Leonardo González Fassi le han afirmado que continúan trabajando en el caso como al principio. "Yo todavía estoy como el primer momento, en cero. Estoy desorientada y no puedo entender lo que pasó, todo me parece una locura. Todavía no creo que a mi hermano lo asesinaron. No sé por qué lo hicieron, esa es una pregunta que yo me hago todos los días. Espero que la Justicia llegue a determinar lo que pasó con él porque era re bueno y no estaba metido en problemas", dijo, angustiada.

Fue un hecho planificado

En comunicación con El Diario el abogado Coria aseguró que lo que sucedió con Alejandro Ochoa fue "un hecho perfectamente diagramado y estudiado" y que no se trató de un homicidio al azar.

"Los autores buscaron su impunidad y realizaron toda una logística para desviar la investigación", aseveró. Agregó que la causa es "muy difícil" y que pese a ello considera que la pesquisa está avanzada. "Tenemos la urgencia de que se esclarezca y llegar a los autores materiales del hecho", enfatizó.

Por último, resaltó que la pandemia provocó que el proceso fuera más lento. "Se han realizado diferentes pericias, algunas de ellas en otras provincias y aún están en curso", comentó.