Harán un festival para ayudar a un joven que sufrió un grave accidente

Ezequiel Pereyra es un vecino de Villa de Merlo, de 33 años, quien sufrió un accidente automovilístico el 21 de diciembre de 2019. A causa de eso y luego de haber estado casi dos meses en coma, hoy está en su casa, pero su estado de salud es muy complejo, comentó su hermano, Maximiliano Pereyra.

Por esta razón, el 9 de abril realizarán un festival solidario para recaudar fondos que destinarán a comprar una silla de ruedas especial y costear una operación en la uretra.

"Nos encontramos con dos situaciones. Lo primero es conseguir una silla de ruedas postural, que es exclusiva, especial para él; y también hay que hacerle una cirugía de reconstrucción de uretra", dijo Maximiliano.

Es muy duro, venimos apretando los gastos hace más de dos años y ya no sabemos cómo hacer. Maximiliano Pereyra

La operación que necesita Ezequiel no se realiza en la provincia, por lo que debe ser trasladado a Córdoba o Buenos Aires. "El urólogo nos dijo que la operación no se hace acá en San Luis. Se está hablando de mucha plata y nosotros no tenemos, no contamos con ese dinero", aclaró.

En relación a la silla, expresó que "cada día que va pasando se va encareciendo más y Eze la necesita cuanto antes. Ya están todos los papeles presentados. A causa del accidente él sufre mucho dolor por estar sentado en una silla común, pide que lo pasemos a la cama porque no aguanta. Esta silla tiene una especie de almohadilla que lo amortigua, está pensada para una persona como él".

Antes del accidente, Ezequiel realizaba trabajos de albañilería, era el sostén de su familia. Hoy, después de un poco más de dos años, continúa con graves lesiones, una parálisis en la mitad de su cuerpo y la necesidad de varias operaciones para mejorar su calidad de vida.

"Con el accidente hemos llegado al punto de no tener ni 300 pesos para comprarle una bolsa de colostomía. Es muy duro, venimos apretando los gastos hace más de dos años y ya no sabemos cómo hacer. Es mucha la plata que él necesita y no tenemos ayuda", manifestó Maximiliano.

Agregó: "Eze era una persona súper activa, trabajaba todo el día, era deportista, no fumaba, no tomaba. De repente se encuentra, en su lucidez, sin poder hacer nada de todo lo que hacía. Aparte tiene un hijo de 15 años y con esto del accidente lo partió al medio".

El evento se realizará el 9 de abril, en el club San Martín de la villa turística a partir de las 20 horas. La entrada será a colaboración del público, tendrán una urna donde podrán dejar la plata. Participarán 19 artistas con música para todos los gustos y algunos ballets folclóricos de la ciudad.

Maximiliano informó que recibieron ayuda y apoyo de diferentes personas y comercios de la ciudad, emprendimientos de producción y realización de eventos y otros municipios. Están esperando que la Municipalidad de Merlo les dé el permiso para realizar el evento.

"Nos prestaron el club y yo hice una publicación en las redes sociales para ver qué artista quería colaborar y llegamos a los 19. Va a haber un variado de todo para distintos géneros y clases. Lo que queremos es que vaya la familia completa. Esa noche va a estar mi hermano porque él quiere", finalizó Maximiliano.

Otros medios para colaborar es por Mercado Pago al alias: angie.gisel.pereyra, por CBU: 0000003100032669545369 o comunicándose al número 2966381985 (Maximiliano Pereyra).