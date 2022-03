El Concejo aprobaría el aumento del boleto de Transpuntano

Este jueves, en su cuarta sesión del año, el Concejo Deliberante de San Luis aprobaría la actualización de la tarifa del boleto de Transpuntano, por lo que pasaría de los $35 actuales a $50. El despacho por mayoría de la Comisión de Transporte sostiene, sin cambios, la propuesta del intendente Sergio Tamayo.

Si bien hay un despacho en minoría del concejal Javier Suárez Ortiz para que la suba sea escalonada en dos tramos, la cantidad de votos del oficialismo municipal sería suficiente para pasar el ajuste tarifario del 43% en una sola vez.

"En diciembre de 2020 fue la última vez que se trató el aumento de boleto, es un año y cuatro meses sin cambios", recordó el concejal Juan Martín Divizia, presidente del interbloque Frente Justicialista de Todos e integrante de la Comisión de Transporte. Él, junto a Gastón Témoli y Julieta Ponce, del mismo bloque, firmaron el despacho en mayoría. Divizia, en coincidencia con el proyecto que había enviado el Ejecutivo hace unas semanas al Concejo, recordó el difícil contexto económico que vive el país y cómo afecta a la empresa de transporte de participación municipal.

"El estudio de costos entre los subsidios de Nación y lo que sale el boleto determina que tendría que salir 79 pesos. La Municipalidad decidió que vaya a 50, el resto lo va a absorber mediante el aporte que se aprobó en el presupuesto, de 250 millones de pesos, a Transpuntano", detalló el concejal.

Por otro lado, recordó que a pesar de la baja de cortes de boleto durante los primeros meses de la pandemia, no hubo despidos, se mantuvo el servicio y hasta se adquirieron diez unidades para sumar a la flota, con más vehículos a incorporar, en agenda.

"Todos los costos los absorbió Transpuntano, no se echó a ningún empleado, se trabaja todos los días por tener repuestos, que las unidades estén en condiciones, es un trabajo de todos los días que se está haciendo y se va mejorando de a poco", remarcó.

"Hay una realidad también, que es una realidad nacional, que es la inflación, altísima, y a la empresa realmente le perjudica. Si nosotros queremos tener un buen servicio, también necesitamos tener un boleto acorde al momento económico del país", concluyó.

De acuerdo a la técnica legislativa, explicó el concejal Javier Suárez Ortiz, cuando hay dos despachos siempre se vota primero por el de mayoría y luego el de minoría. Entendiendo que los ocho concejales que forman parte del oficialismo municipal votarán a favor de la actualización a $50, serán suficientes voluntades para aprobar el documento por la mayoría y la propuesta del edil del bloque UCR San Luis de hacer la suba en dos tramos sería desestimada.

"En estos últimos tres años, Transpuntano ha entrado en un proceso de saneamiento del que no ha salido todavía, por lo que podemos hacer algunos esfuerzos para contener la inflación y la actualización de precios", comenzó. "Si la recomposición salarial en el sector público es en partes, que la recomposición tarifaria de los servicios públicos también sea escalonada", argumentó el concejal, que propuso una primera suba en abril de $7,50 y otra en octubre por el mismo valor, para llegar en ese período a los $50.

Suárez Ortiz adelantó que se abstendrá de la votación del despacho en mayoría. "No voto en contra porque entiendo que tiene que haber una actualización, pero tampoco voto a favor porque creo que se pueden explorar alternativas", afirmó.

La única concejala de la comisión que no firmó ninguna de las dos propuestas fue Agustina Arancibia Rodríguez, de Unidos Por San Luis. "No acompañaremos la suba, entendemos desde el bloque que hay otra manera de administrar los recursos y que no recaiga necesariamente siempre sobre el bolsillo del usuario", respondió, ante la consulta de El Diario.

Si bien faltan las posiciones que mantendrán Ailén Chaine (Libres del Sur), Otoniel Pérez Miranda (PRO) y Carlos Ponce (Identidad Popular), la previa indicaría que la suba se aprobaría, no exenta de un debate que seguro habrá por otro poco simpático aumento de tarifa en el ámbito municipal, provocado por la inflación reinante en el país.

