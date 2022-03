Mónica Ramos: el juicio podría iniciar en mayo

El jueves, al cumplirse dos años del asesinato de la docente Mónica Ramos en su casa de la calle Belgrano de la ciudad capital, distintas fuentes coincidieron en que el juicio contra Héctor Federico Núñez, el único detenido que hay por el caso, podría celebrarse dentro de unos dos meses. “Aunque no dudamos de la autoría del detenido, hay pruebas contundentes e insistimos en que a esto no lo pudo haber hecho una sola persona”, le dijo a El Diario Martín Rodríguez, hijo de la víctima. Por su parte, Ricardo Gutiérrez Esley, el defensor del acusado, cuestionó la instrucción de la causa y afirmó que “no hay una sola prueba que lo incrimine a Núñez”.

Tras cerrarse la etapa probatoria a fines del año pasado, la causa fue remitida a la Cámara Penal 1 de la Primera Circunscripción Judicial, aunque la defensa optó por que esta instancia del proceso se desarrolle bajo lo establecido por el nuevo Código Procesal Penal. “El proceso está en la denominada etapa intermedia, lo que era antiguamente la consolidación u ofrecimiento de prueba para el debate oral. Es un trámite relativamente rápido. En los próximos días habrá una audiencia en la que se llamará a las partes. Desde el Colegio de Jueces se va a designar un juez en particular que va a entender en la etapa intermedia. Y luego se conformará el tribunal para el juicio oral”, le explicó el juez José Luis Flores a El Diario.

Desde el 17 de marzo de 2020, Núñez se encuentra en el Servicio Penitenciario Provincial y, hasta el momento, no ha declarado. “Si no hubiese hecho nada algo tendría que haber dicho. Esa actitud me llama la atención, puede tener algo detrás. Hay pruebas fehacientes de que no actuó solo”, consideró Martín.

Gutiérrez Esley adelantó que en el debate su defendido dará su versión de los hechos y calificó a la instrucción como “desastrosa". El abogado afirmó que el morral que pertenecía al acusado y fue encontrado fuera de la casa de Mónica el día del crimen es “un elemento testigo para la inocencia de Núñez”. Y explicó: “Se peritó el bolso dos veces y no tiene el más mínimo vestigio de hollín, humedad ni agua. Se torna imposible que haya estado adentro de la casa”.

Por su parte, Rodríguez contó que junto a su hermana Pamela resolvieron cambiar los abogados que los representaban por “diferencias en cuanto al pensamiento de lo sucedido” con su madre. “Estoy muy agradecido con Hugo Scarso y Juan Marzonetto, me ayudaron en un momento muy difícil. Pero nos pareció que lo más sano era cambiar de abogados”, dijo.

Agregó que Santiago Sainz y Álvaro Allende son los letrados que los representarán. Ambos residen en Córdoba, aunque son oriundos de San Luis. El próximo lunes iniciarán los trámites en el Colegio de Abogados de San Luis en relación a la matrícula, para poder intervenir y encarar la etapa previa al debate.

Una acción solidaria

Mientras conserva la esperanza de que se haga justicia por su madre, Martín impulsó una campaña para acompañar a los chicos que menos tienen. “Hemos dispuesto varios puntos de recolección de útiles y calzado para niños. Luego los iremos entregando en lugares que lo necesiten. No queremos que esto sea por un momento, lo proyectamos a largo plazo y ojalá podamos hacer un banco de útiles y calzado infantil. Sé que ella, en el lugar que esté, estaría contenta con esta iniciativa”, expresó.