Unos cien postulantes buscan ingresar al Ejército en San Luis

El Ejército Argentino llama a jóvenes para integrar el Servicio Militar Voluntario y en San Luis ya hay cien postulantes que completaron la documentación, otros cincuenta la han presentado en forma incompleta. La Oficina de Reclutamiento, ubicada en avenida Sarmiento 940, recibe los trámites. Las incorporaciones se efectuarían a mediados de abril o principios de mayo, afirman las autoridades.

“La inscripción en sí se puede hacer durante todo el año. Sumamos personal a los cursos a medida que disponemos de los recursos económicos que nos proporciona el Estado Mayor. Lo que ocurre ahora es que estamos próximos a las incorporaciones, con lo que hacemos una convocatoria con más capacidad”, informó la oficial de Personal de la Jefatura de Agrupación, mayor Sofía Pereira.

De acuerdo a lo que especificó, quienes deseen formar parte de la fuerza deben tener entre 18 y 24 años y los estudios primarios completos. El ingreso es abierto a los argentinos nativos o por opción y los interesados deben presentar fotocopia del DNI y CUIL, tanto personal como de sus padres. Este último papeleo se utiliza para gestionar el seguro de vida.

Entre otros requisitos, los postulantes tienen que presentar el certificado de antecedentes penales, el acta de nacimiento y la libreta de salud, no deben tener tatuajes visibles (no tienen que verse con el uniforme de gimnasia puesto). Es importante que se hallen con aptitud saludable y que no tengan problemas de sobrepeso para no afectar al rendimiento físico. Previo al inicio de las capacitaciones, les hacen los estudios médicos y psicológicos pertinentes.

Sueldo fijo y jubilación

“Tienen sueldo fijo, que parte de los 45 mil pesos y que posee aumentos en función de la inflación. Cuentan con cobertura de seguro, perciben aportes jubilatorios y la posibilidad de continuar en la fuerza. Pueden participar en misiones de paz y adquirir oficios. Ingresan como soldados del núcleo de instrucción básica, después de diez semanas pasan a ser soldados de segunda comisión, ínterin en el que permanecen dos años. Después ascienden a soldados de primera”, explicó Pereira.

Cuando los postulantes pasan satisfactoriamente los estudios médicos y les aprueban la documentación, quedan aptos para el curso de admisión. En la capacitación completan instrucciones que tienen que ver con la parte física y todo lo referente a la fuerza, como el manejo de armamento, sistemas de seguridad, supervivencia, convivencia, entre otros órdenes. Una vez que concluye el ciclo inicial, se los orienta hacia artillería, que es lo que posee actualmente San Luis como unidad.

En primera persona

“Me llamó la atención el Ejército y cómo se forma al personal”, manifestó Brayan Medero, un joven de 22 años, de San Luis, que estaba ayer en la Oficina de Reclutamiento.

Giuliana Rivero, de San Francisco del Monte de Oro, concurrió en busca de un sueño. “Una amiga me compartió un link con la información. Siempre me gustó, desde niña soñé con estar aquí. Mi novio es policía y en el Ejército tengo amigos, con ellos he podido hablar sobre este mundo de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

El suboficial principal Francisco Herrera remarcó que concurrieron muchos chicos de San Luis capital y el interior, incluso hubo presentaciones de gente que vive en el límite con Mendoza. Detalló que en marzo empezarían con los reconocimientos médicos previos.

“Debo destacar que mayoritariamente viene personal femenino, las mujeres son las más interesadas en ingresar. En general están muy entusiasmados. Es linda la satisfacción de verlos egresar, para mí en particular, porque los veo desde un principio en estas oficinas”, expresó.

