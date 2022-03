Tramar, un espacio donde las redes comenzaron a crecer

Después de dos años de pandemia y aislamiento, cientos de mujeres y disidencias de todas partes de la provincia se reunieron y debatieron en torno a las problemáticas y preocupaciones que hoy las aquejan. Tramar: diálogos para el trabajo, la autonomía y la igualdad, se realizó este sábado en una intensa jornada en el campus de la Universidad de La Punta (ULP). La intención era tejer redes de diálogos e intercambios con mujeres y disidencias para llevar adelante políticas que tengan una perspectiva de género transversal.

La organización del encuentro estuvo a cargo de todo el ejecutivo provincial y contó con el apoyo de distintos municipios que hicieron posible que las mujeres llegaran al predio. La secretaria de la Mujer, Diversidad e Igualdad, Ayelén Mazzina, explicó: “Es un evento que nos ha llevado mucho tiempo de organización. Destaco la articulación no solo con el ejecutivo provincial, sino también con el legislativo y con los municipios. Después de años difíciles en la pandemia, hoy podemos volver a juntarnos, volver a organizarnos, volver a traer a la agenda pública todas las problemáticas y urgencias necesarias que tenemos”.

La secretaria recalcó la importancia de escuchar, desde los diferentes espacios del Gobierno, las voces de las mujeres. “La idea de esto se ve reflejada en las conclusiones. Cuáles son las necesidades, las urgencias, las problemáticas que todavía tenemos que seguir resolviendo y, por supuesto, ir dando respuestas a lo que está sucediendo”, expresó.

Tramar abrió sus puertas a las 9 y cerca de las 10, en la apertura, sonó el rap "Somos iguales", interpretado por Yeka Ramos y Fabi Perroni.

En el transcurso de la mañana las participantes se unieron a diversas mesas de debate que llevaron el nombre de mujeres destacadas de la provincia. El objetivo de estas fue, como explicó Mazzina, obtener conclusiones sobre cuáles son las problemáticas que tienen las mujeres que habitan el territorio puntano. Los ejes giraron en torno a diferentes temas como salud, educación, trabajo, política y deporte. En este último disertó la periodista deportiva Ayelén Pujol, y en el referido a la mujer en la ciencia, lo hizo la ministra de Ciencia y Tecnología y rectora de la ULP, Alicia Bañuelos. También hubo espacios para la mujer y la cultura y las mujeres y las disidencias vinculadas al desarrollo sostenible, donde moderó la secretaria de Medio Ambiente, Natalia Spinuzza.

Bañuelos comentó que “espacios como este, en los que se discuten muchos temas, son lugares importantes para pensar en esto y para poder cambiarlo. Estoy muy orgullosa de que tengamos tantas mujeres en la ULP”. Sobre su participación en Tramar sentenció: “En el presente las mujeres vamos a la escuela, tenemos el acceso a leer y escribir, pero sigue habiendo techos de cristal, que se van a romper por la presencia de más mujeres en todos los ámbitos. Para eso es importante que tengan una buena educación y poder de decisión sobre su profesión”.

Pasado el mediodía se desarrollaron las conferencias con la presencia de dos referentes nacionales. Luciana Peker hizo principal hincapié en las mujeres y su relación con el trabajo y las violencias, mientras que Sol Ferreyra, más conocida como Sol Despeinada, disertó sobre género, diversidad y acceso a la salud, y centró su conferencia en los distintos tipos de violencia que las mujeres sufren en el sistema sanitario.

Peker reconoció: "La pandemia generó un gran retroceso para las mujeres del mundo. En la inserción laboral retrocedimos diez años, tenemos que volver a avanzar sobre lo avanzado. Argentina es pionera en el mundo y es importante que podamos recuperar ese lugar. Este evento me parece maravilloso, me genera alegría, me llena de energía. Tenemos que recuperar con confianza la inserción laboral y avanzar mucho más”.

Llegada las 5 de la tarde, se leyeron en el escenario principal las conclusiones obtenidas a partir de las discusiones en los diferentes espacios de debate. Las voceras fueron María Angélica Torrontegui, Eugenia Catalfamo, Eugenia Cantaloube y Silvia Sosa Araujo.

Para finalizar, la agitada jornada contó con la presencia de artistas de la provincia y el cierre estuvo a cargo de Hilda Lizarazu.

En el predio, además, se desplegaron puestos de distintas dependencias del estado, donde mujeres y disidencias podían acercarse para recibir información. Algunos fueron el Ministerio de Turismo, Salud, Educación, San Luis Agua, Bomberos y Policía, entre otros.

Hubo en espacio también para feriantes, artesanas y productoras de la provincia.

Redacción / NTV