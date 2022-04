Palabras usadas en "Bridgerton"

Ton

Es un vocablo en desuso en el inglés actual y es, casualmente, una de las expresiones más usadas en la serie. Proviene del francés “le bon ton”, que significa “buenos modales”, una virtud muy valorada en la época. En la serie se refiere a la alta sociedad inglesa durante la época de la Regencia (entre 1811 y 1820, cuando Jorge IV fue ungido rey en reemplazo de su padre) e incluye a todas las esferas aristocráticas de la sociedad, desde la realeza hasta la nobleza, incluida la familia Bridgerton.

Coming out

En la actualidad, el término se refiere literalmente a “salir del clóset”, contar las elecciones sexuales sin temor a la mirada de los otros. Pero en la época en que se desarrolla la serie, el juego de palabras tiene un significado notoriamente distinto. En aquellos tiempos, “coming out” era la presentación oficial de las jóvenes de la alta sociedad (la “ton”) en las fiestas donde solteros y solteras se reunían para socializar. Los encuentros se realizaban en la “season”, el período entre enero y junio.

Promenade

Otra palabra que cambió su significado con el paso del tiempo. En la Inglaterra actual se usa principalmente como sustantivo y se refiere a un “paseo marítimo”. En la época georgiana y, por tanto, en la serie, los personajes lo utilizan como verbo y se traduce como "dar un paseo" con el fin específico de exhibirse en público, mejor si es con un pretendiente a su lado. Como muchas palabras inglesas, deriva del francés “se promener”, que se sigue utilizando hoy en día con el mismo significado, es decir, “ir a dar un paseo”.

Swoon

Es una palabra que Jane Austen, la increíble novelista británica contemporánea a la serie, usaba mucho en sus obras, conocidas en todo el mundo y llevadas con frecuencia al cine. Así como en la actualidad la palabra describe sentimientos de alegría y placer, en los siglos XVIII y XIX era un recurso literario que se usaba para relatar un desmayo. Austen la usaba con frecuencia como una conducta exclusivamente femenina que se producía cuando la desvaneciente recibía emociones fuertes.

Diamond of the first water

Es la frase que usa la reina Charlotte para describir la performance de Daphne Bridgerton cuando se presenta ante la corte como una mujer casadera. La traducción literal (un tanto inexplicable) es “un diamante de primera agua” y significaba que la debutante es como un diamante sacado en extrema belleza. Extendido en la usanza de la época georgiana, era un elogio muy deseable para cualquier joven de la época y que se repetirá en la segunda temporada.