En octubre se hará el encuentro plurinacional de mujeres y disidencias

Es el 35º encuentro, lo venimos a anunciar. Con coplitas bien de Cuyo, todes le vamos a cantar. Habrá talleres y feria, bailes, tejido y canciones. Aprenderemos que juntes hacemos revoluciones", versó la copla con la que la Comisión Organizadora anunció la fecha del Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Intersex, Bisexuales y No Binaries en territorio huarpe, comechingón y ranquel. La convocatoria es para los días 8, 9 y 10 de octubre en la ciudad de San Luis.

"El encuentro es una práctica social feminista que se hace anualmente en Argentina desde 1986 y nació con el nombre de Encuentro Nacional de Mujeres", comentaron las voceras de la Comisión Organizadora en una conferencia de prensa realizada ayer a la mañana en la plaza Pringles.

La edición anterior del evento que convoca a miles de mujeres de todo el país se realizó en 2019 en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Al finalizar, eligieron por votación a San Luis como sede del próximo encuentro, pautado para el año siguiente.

"En noviembre del 2019 nos conformamos como Comisión Organizadora. Desde entonces hemos realizado doce asambleas para garantizar las diferentes tareas que implican ser sede de este encuentro, que es único en el mundo", argumentaron.

Aunque la pandemia no dejó que las mujeres y disidencias se encontraran, la virtualidad permitió continuar el trabajo y la organización. Desde la Comisión Organizadora hicieron preencuentros nacionales y provinciales, donde discutieron y debatieron sobre los problemas que aquejan a mujeres y disidencias.

Las asambleas son para conversar y planificar el encuentro que se hará en octubre de este año. Anunciaron que la próxima se organizará el 7 de mayo en La Toma.

"Luego de dos años de no poder concretar los encuentros acuerpados que unen distintos territorios, nos volvemos a encontrar, con la diferencia de que el encuentro es plurinacional y con las disidencias", agregaron.

Sobre el cambio de nombre

"Creemos, humildemente, que tenemos la responsabilidad política de darle respuestas a eses miles de compañeres que vienen expresando, desde hace años, que no se sienten nombrades cuando se habla del encuentro nacional. Y tal cual nos enseñó el feminismo, que lo que no se nombra, no existe. Creemos que teníamos una deuda, que es con les compañeres originaries (...) y también con nuestres compañeres trans, travestis, históricamente violentades", continuaron, para mencionar que decidieron cambiar el nombre original del evento, que antes se denominaba únicamente como Encuentro Nacional de Mujeres.

Aseguraron que por eso, este año también se mencionará a los pueblos originarios y a las disidencias. "Cambiar el nombre a nuestro querido encuentro no es un capricho de esta comisión. Es reconocer, escuchar, empatizar, darle existencia a tantes compañeres que no encajan en la categoría de mujer y tampoco se sienten nombrades al hablar de nación, asumiendo que las fronteras se tornan confusas cuando no pensamos en claves transfeministas", detallaron.