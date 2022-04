San Luis, ¿tierra de dos encuentros?

Desde aquel 14 de octubre de 2019 en La Plata, donde la provincia de San Luis fue elegida para ser sede, por primera vez en 35 años, del Encuentro Nacional de Mujeres y donde también por aclamación se consensuó el cambio de nombre Plurinacional de Mujeres y Disidencias, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries mucho tiempo ha pasado. En medio de una pandemia, que fue postergando su realización y también que dio espacio para una grieta (sí, una más en nuestro país), salió a la luz y sorprendió la semana anterior con el anuncio de dos convocatorias: una el 8, 9 y 10 de octubre, y otra el 19, 20 y 21 de noviembre.

Pero ¿qué pasó para que haya dos fechas por primera vez en la historia de 35 años de encuentros y tras dos años de encierro, que evidenciaron indicadores de todo tipo, donde las mujeres y disidencias fueron las más afectadas por la pandemia, con un crecimiento exponencial de las violencias, un retraso en los espacios conquistados y secuelas económicas que golpean más fuerte que a cualquier otro sector de la sociedad?

Revisando la historia del Encuentro Nacional de Mujeres (ENM), se realizó por primera vez en Argentina en el año 1986 y siempre tuvo una duración de tres días, en octubre. El primero fue en el Teatro San Martín de Buenos Aires y reunió alrededor de mil mujeres de distintos lugares del país. Treinta y cuatro años consecutivos se continuó haciendo un único encuentro anual que pasó por 15 provincias distintas, donde en la última jornada se elegía democráticamente la próxima sede, junto a la lectura de un documento de conclusiones.

El último que se pudo realizar fue en La Plata, en 2019, y contó con la participación de más de 300 mil mujeres, lesbianas, trans, travestis y bisexuales, quienes en la asamblea de cierre votaron por San Luis como próxima sede y el cambio de nombre a “plurinacional”, un debate que había comenzado ya en el 32° encuentro de Chaco, donde las mujeres y disidencias de las naciones originarias propusieron que en 2018 el evento fuera en Chubut. La llegada a las tierras mapuches fue el contexto para continuar el debate. Así fue que en Trelew la mayoría de los sectores pidió declarar al encuentro plurinacional e incluir a todas las disidencias sexuales que participan: lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries.

El cambio no tuvo quórum y la discusión pasó a La Plata, donde el nombre pasó a ser prácticamente el eje del 34° encuentro, debatiéndose en cada taller y contando con el apoyo para transformarse en plurinacional y de las disidencias. Lograron que en el acto de cierre esta nueva denominación fuera incluida y ampliamente aplaudida por las asistentes.

Pero tras La Plata, la interna se acrecentó y los preparativos para San Luis arrancaron con la conformación de dos comisiones: una “oficial”, que se negó a acordar el cambio de nombre, y una paralela, la Campaña Somos Plurinacional, que impulsó el debate por el cambio de identidad con distintas actividades.

A la fecha (y sin cercanía visible desde las dos posturas), todo hace ver que San Luis será recordado como el año en que no hubo acuerdo y el histórico encuentro de unidad, reivindicación y organización pasará a ser recordado como el año en que todo aquello se rompió.

El 8, 9 y 10 de octubre se realizará el 35º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries en San Luis, territorio huarpe, comechingón y ranquel. “Creemos humildemente que tenemos la responsabilidad política de darles respuesta a miles de compañeres que vienen expresando hace años que no se sienten nombrades cuando se habla del encuentro nacional”, expresó la Comisión Organizadora del 35° Encuentro Plurinacional, durante la conferencia de prensa en la plaza Pringles el lunes pasado. “Teníamos una deuda con les compañeres originaries, quienes sin haber nacido en nuestro territorio son nuestras vecinas y nuestros vecinos, compañeres de lucha. También con nuestres compañeres trans y travestis, históricamente violentades e invisibilizades por este sistema colonialista, capitalista y patriarcal. Por eso nos llena de orgullo, alegría y responsabilidad asumirnos hoy plurinacionales y diversas”.

Cuarenta días después, en noviembre, los días 19, 20 y 21 se llevará a cabo —también en San Luis— el 35° Encuentro Nacional de Mujeres y sus organizadoras explicaron que las fechas se decidieron a partir de un pedido de la Confederación Mapuche de Neuquén y el Centro Zomo Newen (Fuerza de Mujer): “Esta Confederación, junto al Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha y comunidades mapuches de Neuquén, resolvió realizar el 14° Encuentro de Naciones y Pueblos Originarios en octubre,

coincidiendo con los 530 años de la invasión al continente indígena, fecha cargada de un fuerte simbolismo histórico para ellas y ellos. Por esta razón, nos solicitaron que el Encuentro Nacional de Mujeres no se haga en el mes de octubre, de manera de no superponer esfuerzos que irán en desmedro de ambos eventos", explicaron desde la Comisión Organizativa del 35° Encuentro Nacional de Mujeres.

En medio, varias referentas, agrupaciones y organizaciones alzaron su voz pidiendo la unidad. Una de ellas fue la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que expresó su “enorme preocupación”.

En un comunicado indicaron: “Los encuentros son de todas y todes, mujeres, lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales, no binaries, personas con discapacidad, gordas, diversas, no hegemónicas, afrodescendientes, integrantes de pueblos originarios, migrantes y de todas las comunidades de nuestro territorio. Las comisiones organizadoras tienen la función de garantizar la logística, pero cada encuentro es soberano para funcionar y tomar decisiones: esta ha sido la historia y queremos seguir por este camino. Necesitamos volver a encontrarnos en estas instancias históricamente construidas para debatir, intercambiar, proponer y acordar de manera sorora y horizontal estrategias para avanzar en lo ya conquistado, y para hacer frente al recrudecimiento de los sectores misóginos y del conservadurismo de derecha. Por eso instamos a quienes asumieron el compromiso de recibirnos y organizar este 35° encuentro que se sostenga una única convocatoria, en una sola fecha y recogiendo los debates y consensos dados en el último encuentro, que realizamos en la ciudad de La Plata. No podemos permitir que las diferencias nos debiliten y nos fragmenten”.

Por ahora, el debate está abierto y la cuenta regresiva para el esperado encuentro avanza. Habrá que esperar si los lemas y las luchas de los feminismos triunfan y se logra la unidad o si finalmente se divide en dos.

Redacción / NTV