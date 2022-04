Advierten que hay descuido y disminuyó el uso del tapabocas

Algunos puntanos descuidan las medidas de prevención contra la COVID-19. El estatus sanitario actual, donde se redujo fuertemente la circulación del virus, puede generar cierto relajamiento en algunos sectores. Sin embargo, la recomendación de los especialistas es que aún se deben mantener todos los recaudos. El Diario concretó un relevamiento para comprobar en qué medida se utiliza el tapabocas. La realidad es que la mayoría de los vecinos ignora su uso.

“Todas las jornadas viene a mi negocio gente sin tapabocas. Me atrevo a decir que, por día, al menos diez personas quieren pasar a comprar sin tenerlo puesto. Hay clientes que reaccionan mal cuando les pido que se lo coloquen. También hay otros que primero me preguntan si los puedo atender en esa situación. Siempre les explico que solo pueden entrar si cumplen las medidas sanitarias. Caso contrario los atiendo afuera”, señaló Santiago Ceschin, propietario de una despensa ubicada en calle Balcarce.

Una de las observaciones concretadas para conocer el panorama fue hecha en plaza Pringles. De un total de 173 personas relevadas, 100 no tenían el barbijo. Si bien se trata de un espacio al aire libre, había una importante aglomeración; en esos casos siempre es preferible mantener las pautas preventivas. Otras 31 lo llevaban mal puesto.

El uso del tapabocas no solo previene el coronavirus, sino otras enfermedades respiratorias. Juan Talia

Además del análisis de ese sector, un periodista hizo un recorrido entre calles San Martín, Rivadavia, Pringles y Buenos Aires. De 57 comercios registrados, en 41 los clientes cumplían todas las medidas sanitarias. En los 16 restantes, había al menos un cliente comprando sin barbijo.

Más alcohol que tapabocas

“Todo el tiempo quieren entrar sin tapabocas. Cuando se les advierte la necesidad de que cumplan con las recomendaciones, hay personas que lo entienden, pero muchos ponen cualquier excusa. Diría que son más cuidadosos con el alcohol en gel”, expresó Nancy Sosa, empleada de un comercio céntrico.

“Yo no tuve coronavirus. Sin embargo, en mi familia sí hubo casos. Jamás me contagié y creo que eso se debe a que mantuve lo que más pude todos los cuidados. Desde mi lugar, creo que hay que seguir con el uso del tapabocas fundamentalmente, pero no solo por una cuestión de cuidado individual, se trata de empatía, de cuidar al otro”, agregó.

Tendencia desde enero

A principios de año ya se advertía un relajamiento en la ciudad. Por entonces, un relevamiento arrojó que de 160 personas, solo 87 usaban el tapabocas; otras 27 lo tenían incorrectamente puesto.

Aunque lo apuntado en el microcentro expone una mayoría de locales que cumple las recomendaciones, la realidad de otros sectores de la ciudad es diferente. Muchas veces en los barrios la cercanía, la frecuencia de trato entre clientes y dueños o empleados de los negocios genera favores que concluyen en el no uso del barbijo. En el interior provincial el escenario es aún más marcado, sobre todo en localidades pequeñas.

“Por lo general no tengo problemas con los clientes. Lo que sí sucede es que llegan a la puerta y se ponen el barbijo, es decir, afuera no lo usan. Desde que surgieron las dificultades con la pandemia, dispusimos alcohol en gel al ingreso del local. Yo no he tenido coronavirus y he mantenido los cuidados, creo que todo tiene efecto positivo”, dijo Daniela Gómez, quien atiende un negocio de indumentaria.

Una medida necesaria

En la provincia, el uso del barbijo dejó de ser obligatorio en espacios abiertos en septiembre del año pasado. Aun así, los especialistas continuaron con la insistencia de su uso. Muchas veces, aunque el contexto sea al aire libre, la cantidad de personas puede ser un factor clave para mantener algunas precauciones.

El coordinador del Ministerio de Salud, Juan Talia, confirmó que continúa la recomendación del uso del tapabocas. “Gracias a las medidas preventivas se puede avanzar en esta etapa de transición donde vamos a hacer algunos cambios. Los informes dejarán de ser diarios y pasarán a ser semanales, además se buscará COVID-19 solo en pacientes de riesgo”, manifestó.

Para sostener todo este escenario es que siguen vigentes el uso del barbijo, el lavado de manos, la higiene de superficies y la ventilación de espacios cerrados. Lo mismo ocurre con la vacunación.

“El tapabocas no solo previene coronavirus, sino otras enfermedades respiratorias. Para dar una idea, en los años 2020 y 2021, la aplicación de los cuidados contra la pandemia causó que prácticamente no tuviésemos casos de otras afecciones como la gripe. Este año, el virus de la gripe se adelantó y llegó un poco antes”, subrayó.

Redacción / NTV