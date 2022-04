La Iglesia de San Luis realiza una encuesta en la comunidad

La Iglesia puntana realiza una encuesta que busca conocer la visión de fieles y personas ajenas a la institución, para generar un camino de comunión, participación y misión, según dijeron. Si bien hace un tiempo las parroquias trabajan sobre esta iniciativa, durante la Semana Santa se dio un giro particular: para facilitar la participación, compartieron un link y un código QR que redireccionan a un espacio con una serie de preguntas que apuntan a visibilizar si la gente se siente parte, si se puede expresar libremente, con qué frecuencia concurre a las parroquias, qué lugar tienen los jóvenes, cuánto se preocupa la Iglesia por los pobres y qué desafíos enfrenta hoy, entre otros conceptos.

“El Papa Francisco da un empujón a la Iglesia para levantarse, salir, desencerrarse, desempolvarse de tanto estancamiento. Quiere escuchar al mundo, entonces llamó a un sínodo. Busca que caminemos juntos y en este proceso quiere que escuchemos no solo al pueblo de Dios, que somos los bautizados, sino a gente que no tiene nada que ver con la institución. En este proceso se indaga qué nos dice Dios por medio de las personas”, señaló el obispo, Gabriel Barba.

Remarcó que las respuestas se tabularán y unirán a las preguntas de todo el país. Ahora, San Luis transita el final de la primera etapa, que se denomina fase diocesana. Argentina juntará los conceptos y los enviará a Roma. Lo propio ocurrirá con el resto de los países. Elaborarán un trabajo final con lo recabado, calculan que como mínimo llevará un período de tres años.

Independientemente del informe mundial, en la provincia aprovecharán esta etapa consultiva como un instrumento de escucha. “Los que quieran pueden sumarse. Nos interesa mucho que nos digan cómo nos ven, qué nos piden, porque así podremos desarrollar las futuras pastorales, particularmente aquí en San Luis”, subrayó Barba.

En la página de Facebook del Obispado detallan toda la información y los links para acceder al cuestionario.

En los últimos tiempos y en línea con la doctrina, en San Luis trabajan en forma intensa para generar ámbitos participativos para todas las expresiones, movimientos y carismas de la Iglesia.

Misa de Pascua

Ayer, Gabriel Barba celebró la misa de Pascua en la capilla del Obispado. Se trató de una ceremonia profunda por el significado de la fecha y fue transmitida por las redes sociales. El encuentro fue animado por integrantes de la Renovación Carismática Católica, un hecho importante que sigue la línea de un camino de puentes hacia los diferentes carismas de la Iglesia.

Barba recordó que hace 40 días oficiaron la ceremonia del Miércoles de Ceniza y, desde entonces, el pueblo cristiano transitó un camino de mirada interior, donde están las sombras de la vida, para pedir perdón. De alguna manera, se trata de un paralelismo con la antigua tradición de recibir la imposición de cenizas para manifestar abiertamente el pedido de indulgencia. Ya en el Domingo de Ramos, recordaron la entrada triunfante de Jesús en Jerusalén y al mismo tiempo la otra punta, donde se gritaba que fuese crucificado.

“Como si nos viéramos en un espejo, cuántas veces buscamos a Dios y con otros actos gritamos lo contrario. En el barrio decimos que borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Esa dualidad la tenemos en el corazón y por eso transitamos juntos el camino de preparación, para mirar esas contradicciones donde necesitamos la luz de Cristo”, afirmó.

“Si nos unimos a Cristo muerto vamos a entender lo que celebramos hoy (por ayer). La Semana Santa no termina el Viernes Santo, lo atraviesa. No podría Jesús resucitar si primero no da la vida. La muerte de Jesús es justamente la entrega de la vida. Cada vez que veamos un Cristo crucificado, tenemos que ver un Cristo muerto por nosotros”, agregó.

Tras diversas reflexiones que manifestó a instancias de la lectura del Evangelio de San Juan, pidió que la Pascua renueve la fe y la esperanza. Remarcó que el mundo vive tristemente en guerra, no solo por el enfrentamiento de Rusia y Ucrania, sino por todos los países que actualmente derraman sangre por distintos intereses.