Los celulares con teclas resisten y en San Luis aún tienen mercado

Los teléfonos que para muchos forman parte de un pasado reciente, para algunos representan una posibilidad tangible. Si bien no se trata de una cuestión masiva, en San Luis los celulares menos evolucionados tienen vigencia y aún están en el mercado. Aunque hay diferentes razones por las que se mantienen en circulación, afirman que en general los eligen por la capacidad de señal y comunicación.

“La gente los busca. Hay clientes del campo que los compran fundamentalmente por una cuestión de señal. Hay espacios en los que la comunicación no llega y no hace falta ejemplificar con zonas remotas, sin ir más lejos, en el Suyuque no hay buena comunicación. Otro dato importante es que en los espacios rurales no hay internet, entonces no tiene sentido adquirir un celular de calidad que contemple aplicaciones si no se puede usar en su totalidad”, sostuvo Luciana Gil, quien atiende un local de telefonía en la peatonal Vía Rivadavia.

Diez mil pesos: Es el precio al que, en promedio, la mayoría de los comercios vende equipos nuevos pero de modelos viejos.

Aunque se consiguen equipos usados, por lo general los teléfonos que están a la venta son nuevos; vienen en su respectiva caja y con cargador. Según las marcas, se distribuyen con o sin tapa y en algunos casos las teclas son más grandes, para una mayor facilidad de manejo por parte de los adultos mayores. Tienen pantalla a color, radio FM, calculadora, mensajes de texto, agenda y en algunos casos hasta cámara de fotos (con una calidad de pixeles muy baja).

Pueden parecer aparatos limitados, pero para muchos la posibilidad de mantener llamadas en escenarios aislados, es un hecho clave. Esta demanda genera que varias empresas den continuidad a la producción. Actualmente, los equipos rondan un promedio de $10 mil, pero se pueden conseguir más caros y más baratos según las marcas y funcionalidades.

“Es algo que se busca. En nuestro caso, del 100% de los clientes hay un 40% que pide estos teléfonos o que al menos consulta precios y características”, aseguró Gil.

Bárbara Puppio atiende un comercio en calle Belgrano. En la vidriera del local se exhiben varios modelos que rondan entre los $3 mil y $6.500. Coincidió en el factor de la señal como principal motivador para la compra y destacó que la mayoría de los equipos que están en circulación son de la marca Nokia, aunque destacó que también hay de otras compañías.

“Acá vienen varios proveedores a ofrecer equipos con teclado. Lo que puede limitar es que antenas del tipo 3G ya no funcionan en algunos teléfonos y la 4G no es compatible; otras firmas no tienen 2G. Cada vez hay menos margen de uso, pero aun así muchos los compran; en las zonas rurales tienen señal”, manifestó.

“En menor medida hay jubilados que no quieren actualizarse o que no tienen conocidos que les ayuden a aprender a usar las nuevas tecnologías. Si tuviera que mencionar las marcas más buscadas en este tipo de aparatos son Nokia y Samsung. Una cuestión importante es que ahora hay equipos que vienen con el pin de carga V8, es decir, los acondicionaron con las fichas que traen los cargadores actuales”, explicó.

Factor económico

Aunque hablar de $10 mil para un teléfono sin mayores funcionalidades puede sonar elevado, el escenario indica que son precios módicos. Para graficar, si un cliente quiere cambiar la pantalla de un teléfono más actual debe pensar en una inversión de $10 mil, con lo cual, un equipo nuevo por ese monto es algo razonable. Independientemente de los pareceres, para muchos usuarios es más accesible conseguir un teléfono con teclas. También es cierto que en el mercado hay equipos táctiles básicos que cuestan entre tres mil y cuatro mil pesos más que los celulares “viejitos”.

“Hay clientes que me dicen que los llevan por la durabilidad de la batería, otros por la señal. Un celular usado se puede conseguir a entre $6 mil y $7 mil, según su estado. Ese mismo valor es el que se advierte en la compra de equipos nuevos a proveedores. Es una locura el tema de los precios, pero no por el celular en sí. Un kilo de carne ronda los $1.500; todo está caro. Esto tiene beneficios y contras, se trata de equipos con muy buena duración de energía, con buena señal, pero que no tienen aplicaciones, solo llamadas y mensajes”, indicó Mónica Maradei, quien trabaja en un local de calle San Martín.

“En un tiempo se dijo que iban a dar de baja a algunas antenas, pero siguen funcionando. Las empresas de telefonía tienen estos aparatos, quizá no los venden en las centrales, pero sí los llevan a los puntos de distribución. Esto me recuerda a la época de los famosos ‘ladrillos’, como el caso del Teletac 250, que era de un sistema de comunicación analógico. Por más que habían salido los equipos con chip, que eran la novedad, tuvieron continuidad porque la gente del campo los prefería por una cuestión de señal. Ahora pasa lo mismo, pero con el Nokia 1100. Lo cierto es que todo avanza y hay que adaptarse”, agregó.

Gustavo Guastadisegni es propietario de un local de calle Ayacucho. Si bien no vende celulares con teclas, confirmó que hay personas que buscan teléfonos menos evolucionados. “Hay una franja que no se acostumbró al táctil, pero no es un porcentaje muy grande. La tecnología hace que nos actualicemos, habrá un punto de inflexión donde no habrá alternativa”, dijo.

Redacción/MGE