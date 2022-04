Una persona especial

Infancia y escuela

Nació el 24 de abril de 1942 en una familia judía de Nueva York. Su padre Emanuel Streisand, profesor de gramática y literatura, falleció cuando ella tenía poco más de un año; su madre Diana era secretaria en una escuela.

La decisión

En 1956, a los 14 años, vio en Broadway la obra teatral de "El diario de Ana Frank". A partir de allí decidió que quería ser actriz y cantante.

Talento inicial

Debutó en Broadway el 20 de marzo de 1962 en el musical “I Can Get It For You Wholesale”. Hizo el papel de la señorita Marmelstein por el que fue nominada a su primer Tony como mejor actriz secundaria.

Disco récord

Su primer disco, “The Barbra Streisand Album”, fue grabado con Columbia Records bajo la cláusula de que la cantante tenga "absoluto control artístico", el acuerdo lo cerró quien continúa siendo su manager, Marty Erlichmann. Fue el álbum más vendido por una vocalista femenina en Estados Unidos y ganó tres Grammys.

La última vez

Streisand interpretó a Fanny Brice, en "Funny Girl", durante dos años. La versión cinematográfica le valió un Óscar. Desde entonces, Barbra no volvió a actuar en ninguna obra de teatro.



La reina total

Grabó más de 70 discos, entre ellos las bandas sonoras de películas, álbumes en vivo, solo de duetos y de obras teatrales. Su primer Nº 1 fue “People”, que en 1964 destronó a The Beatles.