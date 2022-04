Comerciantes de la ciudad replantean el horario corrido

Los comerciantes del centro de la capital puntana comenzaron a replantearse, como tema principal, el cambio de horario para la temporada otoño-invierno.

En un sondeo hecho por El Diario en distintos locales, la mayoría de los trabajadores proponen volver al horario corrido, como lo hicieron el año pasado durante la pandemia y el aislamiento social preventivo obligatorio.

La principal causa que los llevó a empezar a barajar esa posibilidad es la llegada de la temporada invernal (a partir de mayo), cuando las temperaturas van en descenso y anochece más temprano. Otro de los motivos es consecuente con el punto anterior: la baja en el flujo de clientes sobre todo después de las ocho de la noche.

"Nosotros nos manejamos con horario cortado, pero si la mayoría de los comercios hacen el horario corrido, genial. En la pandemia eso nos resultó muy bien. La cosa ahora es comunicarnos con los demás y ponernos de acuerdo", comentó Gladys, encargada de una tienda de indumentaria en la peatonal.

"Nos gustaría hacer horario corrido, pero tenemos que consultarle a la dueña del local y ver qué es lo que hacen los vecinos. Hay que ponerse de acuerdo para que lo hagamos todos", dijo Laura, empleada en un comercio de lencería ubicado por la calle San Martín entre Belgrano y Pringles.

A partir de mayo empezaremos a hacer horario corrido, sobre todo porque hace más frío y por seguridad". Maximiliano Fasano, propietario de una ferretería ubicada en Chacabuco y Lavalle.

Roxana Pipitone, propietaria de un local de ropa para niños de Pringles al 1000, manifestó que quieren hacer horario corrido, pero no hay acuerdos entre sus colegas. "En pandemia estuvo buenísimo. La verdad el horario cortado se nos complica, pero corrido nos encantaría y que todos hagamos el mismo horario. Si acordamos y cerramos todos a las 6 de la tarde, a los clientes no les quedaría otra", manifestó.

Otra de las inquietudes que surgieron fue el tema de la seguridad, sobre todo para aquellos que cierran sus comercios más tarde. "Justamente esta semana estuve hablando con mi socia el tema horario. A partir de mayo empezaremos a atender de corrido, sobre todo porque hace más frío, anochece más rápido y por el tema de la seguridad, sinceramente", expresó Maximiliano Fasano, dueño de una ferretería ubicada en la intersección de Lavalle y Chacabuco.

Y agregó: "Otro punto es que queda mucho más cómodo hacer una sola tirada de horario laboral, lástima que no todos los comercios acompañan".

Dentro de los comercios sondeados, también hubo posiciones en contra de esta propuesta. Hay algunos que no tienen intención de modificar sus horarios, como es el caso de la tienda de electrónica donde trabaja Gerónimo, ubicada en la peatonal.

El empleado informó que continuarán manteniendo el horario cortado, por lo menos un tiempo más. "Es poco probable que hagamos de corrido, pero sí es una realidad que a las 8 de la tarde ya no hay nadie y oscurece pronto".

Ángela, quien se desempeña como vendedora en un local de ropa femenina, comentó que en su caso lo que hicieron fue adelantar la hora de cierre, de 21:30 a 21, y añadió que observa que la mayoría de las tiendas cierra a las 20:30 y pocos se quedan pasadas las 21.

La Cámara de Comercio de San Luis todavía no va a pronunciarse al respecto, esperará que pase la primera semana de mayo para tomar medidas. "Algunos comercios nos han estado comunicando que van empezar con el horario corrido a partir de mayo, pero otros van a mantener el horario de corte en la siesta. Es cierto que a las ocho de la noche ya está cayendo la actividad", puntualizó el presidente de la Cámara, Jorge Moyano.

"Si bien hay índices de crecimiento en la producción y en las estadísticas que salieron desde CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) con respecto a la producción en el sector, el comercio sigue con serias dificultades producto de los faltantes de stock, de que la economía no se termina de acomodar y la cadena de precios está sufriendo vaivenes permanentes que no permiten trabajar con tranquilidad", sostuvo Moyano.

Según la primera vocal de la nueva Asociación Comerciantes y Trabajadores Independientes (ACTI), Mayra Aranega, el tema horario por ahora no es algo relevante. Las preocupaciones rondan en torno a otras temáticas, como la seguridad y estabilidad económica.

"No es algo relevante para nosotros en este momento porque hay otras cuestiones que preocupan a los asociados, por ejemplo el valor de los alquileres y también estamos trabajando en el tema de la seguridad y la implementación de las cámaras. El horario depende también del rubro y lo que le convenga al comerciante y la ubicación del local", manifestó Aranega.

MM