El horario corrido no termina de arraigar en el comercio de la capital

La siesta es sagrada para los puntanos. La afirmación es el reflejo del movimiento comercial, que en una medida importante aplica un corte en la atención que prácticamente es marca registrada de la cotidianeidad en el centro de la ciudad de San Luis. Aunque el horario corrido es tentador para los empleados, la realidad es que no por ahora la mayoría de los locales no se acopla a este formato.

“El horario corrido en nuestro caso no se implementó. Después de la pandemia, volvimos a la modalidad de horario cortado. Nos adecuamos a la demanda de la gente. La mayoría de los lugares donde hay sucursales de esta empresa trabajan de modo cortado, como el caso de Santa Fe, Córdoba capital, Río Cuarto”, manifestó José Ojeda, encargado de una tienda deportiva del microcentro.

Para conocer la tendencia en la ciudad, El Diario de la República concretó un sondeo. Más allá de algunas farmacias, locales gastronómicos, bares, kioscos, despensas y talleres de calzado, en los hechos gran parte de los comercios empiezan a bajar las persianas después de las 12:30. Algunos se extienden hasta las 13:30, pero en definitiva hay un freno.

De no ser por algunos espacios de cobranzas o supermercados que generan un movimiento, la ciudad parece entrar en una suerte de microferiado al llegar la siesta. “Hay una cuestión: si un negocio abre de 17 a 20:30, por dar un ejemplo, la gente se pelea para entrar a las 20. En donde yo trabajo hacemos horario corrido, y yo que estoy en estos horarios se puede ver que cierra el comercio y muere el centro. La gente no sale en la siesta y menos en invierno”, dijo César Orozco, quien atiende un kiosco ubicado por calle San Martín.

Para muchos empleados, lo ideal sería el horario corrido; implicaría un alivio en sus rutinas.

“Por un lado, la modalidad sería mejor para los empleados, les aliviaría la rutina. Pero si eso se piensa desde el punto de vista del dueño, es complicado. Creo que cualquiera que se vuelque a esos horarios tendría que pagarle a más personal”, añadió.

Al menos en el devenir más reciente, en San Luis la idea del horario de corrido data de 2021. En mayo de ese año, se firmó un acta compromiso por dueños, empleados y el Concejo Deliberante, que se fijó desde ese mes hasta octubre. Se propuso el margen de atención de 8 a 19.

Para abril de 2022, los comerciantes comenzaron a replantearse el horario corrido a instancias de las modificaciones para la temporada otoño-invierno (siempre con la pauta del descenso de la temperatura y los anocheceres más tempranos).

Por ahora, el debate no se ha instalado con tendencias marcadas, pero lo cierto es que en la práctica, muchos cierran en un promedio que va entre las 13 y las 17.

“Nuestro horario va de 9 a 13:15 y de 17 a 21. Por ahí los sábados sabemos hacer de 9 a 13:30 y de 17:30 a 21:30, según el movimiento. En un momento aplicamos el horario corrido, pero no funcionaba, era muy complicado, las personas están acostumbradas a la siesta. Para nosotros como trabajadores sería bueno, pero en el movimiento no se refleja”, indicó Dacma Valdez, encargada de un local de indumentaria.

Lo que sí empieza a tomar forma es la proyección de los horarios de temporada. “La semana que viene pasamos de 16:30 a 20:30”, comentó Ojeda. En el mismo margen irán varios locales consultados, aunque algunos lo proyectan para el mes próximo.

En la Cámara de Comercio de San Luis aseguran que no hay una tendencia en sí sobre el horario corrido. “Cada uno tiene la libertad para elegir qué horario hacer. Lo ideal sería que se llegue a un consenso entre la mayoría de los comerciantes y de esa manera trabajar en este aspecto, mantener un horario que nos beneficie a todos. La tendencia es seguir como está, según el rubro. No hay ningún tipo de indicio de que se vaya a cambiar, es decir, no hay ninguna modificación que quieran hacer los mismos comerciantes”, apuntó el presidente de la institución, Emmanuel López.

