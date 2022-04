Positiva: ¿está todo muy bien?

Érica García entendió todo antes de todo. Este miércoles 6 de abril cumple años, no importan cuántos, pero captó la esencia. Entendió la polémica, llamó a reflexionar sobre la cultura machista, todo desde su punto de vista: el de una chica que busca divertirse.

Érica apareció en varios libros de rock argentino, algunos de ellos como “50 años de Rock en Argentina”, de Fernández Bittar; “Cemento”, el libro que cuenta la historia del mítico boliche y otros libros de interés general como “Quién es la chica”, de Tomás Balmaceda. Fue nominada a los Premios Grammy Latinos de 2000 por Mejor performance femenina de rock por la canción "Vete Destino".

Pero esos reconocimientos no la hacen la mujer que es, sino su esencia, su alma, su fuerza femenina.

El barrio porteño de Palermo nos brindó a una de las referentes femeninas del rock argentino. Sin embargo, es una artista completa. Escribió sus canciones, condujo, fue actriz y cantó. A pesar de hacerse conocida como rockera por la canción “Positiva”, incursionó en el tango, el jazz y folklore, pero también pasó por la escritura, la pintura y el diseño de moda.

Tampoco estuvo ausente de las polémicas, ya sea por “hacerse” feminista (y algo que le pasaron factura), por sus discusiones mediáticas con su ex Ricardo Mollo o por haber realizado una producción hot tras confirmar su embarazo.

“Tengo una ventaja, siempre fui líder, y eso me corrió de un lugar de mayor vulnerabilidad. No sufrí abusos; sí me molestaron algunas estupideces como cuando te preguntan qué tocás, y te agarran la mano para ver si son de guitarrista. Cuando alguna vez me pasó esto, a quien lo hacía le preguntaba si también le agarraba las manos a los tipos. Boludeces. Hay también sutiles formas de abusar o molestar. Creo que a las mujeres se las pone más a prueba, y un elogio común es decirle que toca como un hombre y cosas por el estilo. Hoy podemos hablar de abuso y también de todo lo que nos molesta. Pero van a pasar muchos años hasta que erradiquemos el machismo”, opinó en una entrevista realizada por el diario "Clarín" en 2017. Tiempo al tiempo.

¿Está todo muy bien o está todo como el or..? Una mina con actitud siempre positiva. Y que hace pensar. Ya está.