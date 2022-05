Santi Berga apuesta fuerte al motociclismo

Aprender, mejorar, sumar experiencia y saltar un día hacia una categoría superior, ya sea en el plano nacional o internacional. Simples, y a su vez necesarios, son los pasos que busca seguir Santiago Berga en el mundo de la motovelocidad, donde ya tiene una participación activa en el Campeonato Argentino, dentro de la difícil y competitiva Súper Sport 300 cc. "Básicamente, el objetivo en esta temporada es continuar trabajando duro para poder estar entre los diez primeros. Creemos que no estamos muy lejos", indicó el villamercedino.

Santiago, de 20 años, se inició en el motociclismo en las pruebas de óvalo, sobre tierra, en donde ganó varios títulos. Luego, tras conocer a René Zanatta, reconocido piloto de motociclismo y automovilismo, probó en la motovelocidad, y le gustó. Formó parte de la estructura del entrerriano, hasta que el pasado año decidió armar un equipo propio, el EGB Competición, con una Yamaha R300.

Sobre la Yamaha R300. Viene de lograr el puesto 11 en Bahía Blanca. Fotos: Gentileza Santiago Berga.

"Estuve un año con René y aprendí muchísimo. Después, como el presupuesto para alquilar era elevado, mi papá pensó en comprar una moto y tener nuestro equipo propio, que hoy en día está bastante armado", comentó.

En esta temporada, el Campeonato Argentino presenta un total de ocho fechas. A fines de marzo, en el circuito bahiense "Ezequiel Crisol", se desarrolló la primera del año, con Santiago ocupando la undécima posición entre 27 inscriptos. En tanto el próximo fin de semana, en el autódromo Parque Provincia de Neuquén, se realizará la segunda función, que será una gran fiesta para el deporte motor dado que compartirá escenario con el Top Race.

"El nivel de la categoría es muy bueno. Hay pilotos que han competido en 600 cc. (Motor Stock) y como no llegaban en lo económico, porque es cara, bajaron a 300, que si bien no es tan barata es más accesible", aseveró Santiago.

Y agregó: "Lo que me gusta de la especialidad es la velocidad. Ir a 180 kilómetros, desacelerar y doblar; eso me encanta. La adrenalina que siento la verdad que no la vivo con otra cosa que hago".

Si bien el piloto villamercedino apostará este año firmemente al Argentino, también formará parte del Campeonato Sanjuanino, con la intención de mantener el ritmo y sumar rodaje. "En la primera fecha del Sanjuanino falté, no pude ir, pero la idea es hacer los dos campeonatos. Estar en la mayor cantidad de fechas posibles".

En cuanto al futuro, pensado a mediano y largo plazo, Santiago espera que se empiecen abrir puertas y así realizar el paso hacia una categoría superior. "Si se me da la oportunidad me gustaría ir a correr afuera. En Brasil hay varios campeonatos interesantes, pero primero hay que ver el tema presupuesto, que no es fácil de conseguir. Y si nos va bien en el Argentino, donde busco ganarle a pilotos que hace años que corren, llegar al Superbike", expresó.

El piloto sanluiseño está listo para seguir dando pelea. Sabe que el camino es largo, pero confía en sus capacidades. Quiere aprender, mejorar y ser protagonista arriba de la pista, donde la adrenalina que siente lo hace feliz y le permite soñar con saltar etapas, sea en el plano nacional o internacional.

En acción. Santiago participará además en el Campeonato Sanjuanino.