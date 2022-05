Estudiantes perdió 2-0 con Villa Mitre en Bahía Blanca

No desentonó. El "Verde" no fue menos que el rival, pero falló en las áreas. Foto. Emmanuel Briane / La Nueva.

Los goles que no se convierten en un arco suelen convertirse en el otro. Algo de eso pasó en Bahía Blanca. Estudiantes tuvo chances para traerse al menos un punto, pero no las convirtió. Por contrapartida, Villa Mitre no falló y le ganó 2-0 como local por la 8ª fecha en la Zona A del Torneo Federal A. Los goles llegaron en el complemento. Los autores: Ricardo Tapia y Antu Hernández.

En el primer tiempo, lo mejor de Estudiantes se vio en los primeros 20' minutos. Rápidamente hizo pie en "El Fortín", presionó a su rival, recuperó rápido la pelota y también generó situaciones de gol.

La más clara fue a los 6', cuando un remate de Santiago Briñone dio en el travesaño luego de que el arquero Facundo Tavolieri rozara la pelota.

Pero ese dominio de la visita comenzó a dispersarse en la segunda mitad de ese primer tiempo. Villa Mitre se acomodó, se puso el traje de protagonista y comenzó a tomar las riendas del partido. Por momentos arrinconó a Estudiantes, pero no le generó muchas situaciones claras de gol.

El mediocampo local impuso condiciones y tuvo en Tapia —incontrolable por momentos para el "Verde"— a su abanderado. Justamente ese volante tuvo una chance clara a los 28', pero el balón dio en la parte externa de la red tras un cruce de Imanol González.

Recién sobre el final del primer tiempo, el equipo de Héctor Arzubialde pudo sacarse de encima al rival y tomó algo de aire antes del entretiempo.

Apenas arrancó el complemento, Villa Mitre tuvo una chance clara, pero la parte externa del palo se lo negó a Alejo Distaulo cuando definió ante la salida de Perelman. Respondió Estudiantes con una media vuelta de Maxi Casa que pasó cerca a los 12'.

El "Verde" tenía controlado el partido, pero a los 16', tras un córner, Tapia —la figura— con un cabezazo bajo estampó el 1-0 para Villa Mitre.

Luego, el local bajó el ritmo y Estudiantes tuvo chances para traerse un punto. A los 25' se lo perdió el ingresado Lautaro Ruiz Martínez y la más clara fue a los 39', en una doble ocasión. Primero, Cristian Gorgerino metió un fortísimo remate que Tavolieri sacó hacia adelante. El rebote le quedó servido a González, que le erró al arco.

En la siguiente jugada, Villa Mitre tuvo la efectividad que le faltó a Estudiantes. Hernández se encontró con una pelota en el área y no perdonó, a los 41'.

Fue el 2-0 para los bahienses que cerró el partido.

Redacción / NTV