Otra denuncia penal para Villa: lo acusan de violación y tentativa de homicidio

Sebastián Villa fue denunciado nuevamente por violencia de género en una causa que podría ser caratulada como "Abuso sexual y tentativa de homicidio". Fue por un hecho sucedido en junio de 2021, por el que una chica, con la que en ese momento el futbolista colombiano de Boca mantenía una relación, acudió a la Justicia asegurando que Villa la violó y la golpeó.

El hecho que denuncia la mujer, de la que por el momento se resguarda su identidad, ocurrió el 26 de junio de 2021. La víctima definió al jugador como "una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, -hasta el día del hecho denunciado-, solo había ejercido sobre mí violencia verbal".

Según trascendió, el suceso habría sucedido durante una cena que el delantero xeneize organizó en la propiedad que tiene en un barrio privado del municipio de Canning, en el partido de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.

La carátula de la denuncia. Foto: Internet.

En la declaración, la denunciante expresa que cuando se fueron todos, excepto el responsable de la seguridad personal del futbolista y un allegado que encargaría de parte de sus negocios, Villa se puso celoso por sus compañeros. "Sebastián había tomado más de una botella de whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice '¿Te gustaron mis compañeros?'", indicó la víctima.

El fragmento más impactante de la denuncia que ingresó este viernes en los Tribunales de Lomas de Zamora expresa: "El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el que yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación", y añade: "En esos momentos pensé que pretendía matarme".

La denuncia se suma a la causa que Villa tiene abierta por violencia de género, realizada por Daniela Cortes, y podría ser detenido. "Hay sobradas pruebas para llegar a una condena", aseguró el abogado de la víctima.

SD.