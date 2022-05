Las vibraciones de una voz amorosa

Benjaminz es todo lo que se espera de un cantante de reggae: habla con voz pausada y calma, y emana deseos de paz y amor en cada frase. Otra de las cualidades del cantante jamaiquino es que no se da por vencido y nunca lo hará.

Este domingo el músico se presentará en la Feria Descomunal junto al grupo villamercedino Kameleba. El evento comenzará a las 18 y será en el Club Comuna. Benjaminz vino al país en una gira de tres semanas para presentar su último álbum “I'll never quit” ("Nunca me rendiré"), lanzado en agosto del 2021. Realizó varias presentaciones en Buenos Aires y Rosario, y ahora es el turno de San Luis de recibir sus vibras reggae.

“La expectativa para el show es que todos se sientan bien, poderles transmitir buena energía y que escuchen un reggae puro y dulce”, expresó Benjaminz en diálogo con El Diario. Y agregó que regresará a Estados Unidos este miércoles.

El material es una colaboración con el grupo argentino Los Tercermundistas Backingband. El proyecto en conjunto nació a través del productor santafesino Micronomade, a quien Benjaminz conoció a través de Instagram.

“Él me pasó unas piezas instrumentales, las escuché y me decidí a trabajar juntos. Fue entonces cuando descubrí una creciente comunidad de reggae en Argentina”, contó. El artista y Los Tercermundistas trabajaron juntos durante 2018 y 2019, en el primer viaje del jamaiquino al país.

Según explicó el artista, el álbum habla del amor, la paz y la unidad y busca mandar un mensaje positivo; mientras que el nombre del material es un mantra para él mismo y una frase de aliento para quienes lo escuchen.

“Se llama ‘I'll never quit’ principalmente porque he hecho música y he aspirado durante tanto tiempo a estar donde estoy ahora y, después de unos años, comencé a tener un gran avance. Entonces es un claro ejemplo de por qué cualquier individuo no debería renunciar a sus sueños y metas”, profundizó Benjaminz, quien asegura que encontró su “reggae voz” a los 13 años. Por fortuna, nunca más la abandonó.