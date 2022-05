Coincidencias históricas de un coronel con loas fundantes

Por: Fernando de Vargas

El 17 de mayo se conmemora el Día del Granadero Puntano, una fecha que adviene en recuerdo de un joven alférez que tempranamente llegó al grado de coronel.

El tablero de nuestra historia cuenta que en el casillero 17 de mayo de 1795 del calendario nació el mayor héroe puntano, quien falleció asesinado el 19 de marzo de 1831, fecha en la que los puntanos conmemoran, casualmente, el Día del Patrono San José en la localidad El Morro, un lugar relacionado con la historia del héroe.

La reseña, aquí escrita, incluye en su tinta sangre derramada, sin embargo no tiñe y ni ensombrece las acciones patrióticas. El nombre del prócer es Juan Pascual Pringles, una denominación que no es (no puede ser) un eco del pasado. El nombre de Pringles es la viva voz de nuestro patrimonio, puesto que es una consagrada construcción social que se hace desde el presente con una fuerte intencionalidad respecto de lo que se desea preservar.

Los cambios, en materia legal sobre patrimonio cultural, a partir de la reforma constitucional de 1994, vigorizan las acciones que cimentan la historia local. Consecuentemente, la Carta Magna, en su artículo 41, instituye: “Las autoridades proveerán a la preservación del patrimonio cultural y natural”, y aclara más adelante que “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.

La iglesia de San José de El Morro, en la localidad homónima, está ubicada a casi cincuenta kilómetros de la ciudad de Villa Mercedes, y un poco más del doble —111— de San Luis capital. Su construcción data del siglo XVIII.

La capilla, que mantiene la atmósfera de hechos históricos, políticos y también naturales, —como cuenta la historia— sucedió en los primeros años de 1800. La construcción tenía por entonces un revestimiento de madera que fue incendiado dos veces por malones ranqueles de la zona. Allí también ardieron los registros escritos que cobijaba y que serían de enorme utilidad en la actualidad para comprender de manera más acabada el pasado.

Esta iglesia albergó a Giovanni Maria Mastai-Ferret, quien fue Papa entre 1846-1878 con el nombre de Pío IX. También, como hecho histórico fue la escotilla de entrada a la provincia para el actual obispo de la provincia, Gabriel Barba: “Un enero llegué de visita con el obispo de La Rioja a descansar, sin saber que en julio de ese mismo año me convertiría en obispo de la provincia”, comenta hoy el máximo referente de la Iglesia provincial.

Este lugar que refleja una parte fascinante de la historia provincial se relaciona con el final del coronel Pringles.

Como se sabe, el ilustre puntano fue acorralado y derrotado por las tropas de Facundo Quiroga en San José del Morro, de allí la relación entre el héroe de Chancay y la pequeña localidad del interior puntano, más la coincidencia de las fechas.

Antes de la captura, Pringles se replegó hasta la provincia de San Luis. En las orillas del Río V fue vencido otra vez. Un oficial le ordena rendirse. Pringles lo hace, pero se niega a entregar su espada y dice que solo se la entregará al general Quiroga. El oficial le dispara en el pecho y el coronel lentamente muere.

Facundo, caudillo recio del que la historia y la literatura han brindado perfiles insuperables, muy enojado al enterarse de lo sucedido alrededor de la muerte de Pringles, envía su poncho de vicuña para cubrir el cuerpo que fue velado durante tres días.

Actualmente está la propuesta del traslado de los restos de Pringles desde la iglesia Catedral, donde descansa hace años, hasta el Monumento al Pueblo Puntano de la Independencia. Es un proyecto superador que hará que el máximo héroe militar de la provincia repose definitivamente en un lugar con hondo sentido patriótico y se haga mayor el reconocimiento a un luchador por la independencia olvidado por las grandes páginas de la historia.