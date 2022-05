Piden cinco años y medio de cárcel por asaltar y apuñalar a un taxista

Hace poco más de dos semanas, Matías Emanuel Sarmiento estuvo en la misma situación de ayer, ante la Cámara Penal 2 de San Luis, para confirmarle al tribunal si aceptaba o no el acuerdo que el fiscal había logrado con su defensor para que solo sea condenado a cinco años y seis meses de prisión por haber asaltado y apuñalado a un taxista. Pero el acusado en ese momento, a fines de abril, les respondió a los jueces que no, que no aceptaba esa proposición porque pensaba, de alguna manera, que existía la posibilidad de conseguir un trato superador a su favor. Pero, al parecer, no logró llegar a un mejor acuerdo que el propuesto inicialmente y ayer, cuando los camaristas volvieron a preguntarle si aceptaba la pena acordada de 5 años y medio de prisión, respondió que sí.

De esta forma, en el caso de que los jueces Adriana Lucero Alfonso, Hugo Saá Petrino y Fernando Julio de Viana den admisibilidad a la solicitud de juicio abreviado hecha por la Fiscalía y la defensa, el joven de 25 años será sentenciado por "Robo calificado por el uso de arma impropia". De esa manera, Sarmiento permanecerá en el mismo lugar al que volvió el año pasado tras violar su libertad condicional: la cárcel de Pampa de las Salinas.

El acusado había sido sentenciado el 21 de diciembre de 2017 por otro violento asalto, en el que lesionó gravemente a la víctima. Por ese hecho también fue penado a cinco años de cárcel.

Pero el atraco que le valdrá otros años más en el complejo penitenciario ocurrió el 14 de marzo del año pasado, entre las 12:45 y las 13:45, y lo sufrió un taxista, Víctor Carrera. El damnificado denunció que Sarmiento se subió a su móvil como si fuera un cliente, en Rawson y Balcarce. El supuesto pasajero le dijo que lo llevara hasta el barrio Estrella del Sur.

En el camino, lo hizo detener en una de las últimas manzanas del barrio Solidaridad. Allí el acusado bajó del coche, entró en una casa y luego volvió a subir al taxi. Le dijo al chofer que siguiera conduciendo y en la manzana 10 del barrio Juan Domingo Perón le pidió que se detuviera. Allí le mostró un cuchillo y comenzó a apuñalarlo. No paró hasta que logró sustraerle el celular a la víctima.

Como atenuante, el tribunal consideró la recuperación del botín en un allanamiento realizado en el domicilio de Sarmiento.

