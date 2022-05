Prevén extender el censo durante la semana que viene

Tras el cierre de la jornada del censo, este miércoles, el operativo podría extenderse al menos durante una semana más para incluir a las viviendas en las que los encuestadores no encontraron a sus habitantes o que por cualquier motivo no alcanzaron a realizarles el cuestionario.

Así lo confirmó el coordinador provincial del Censo 2022, Juan Carlos Miceli, quien indicó que en caso de registrar hogares que no alcanzaron a participar, los censistas retomarán los recorridos a partir del viernes.

"Está previsto una semana de recuperación, en la que volveríamos a las viviendas que quedaron sin censar por falta de tiempo o cualquier otro inconvenientes que hayan tenido los encuestadores para completar el recorrido", sostuvo Miceli, quien agregó que la publicación de los datos provisorios estará a cargo del instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), casi con seguridad a partir de los próximos días.

Además, el titular de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (DPEyC), Néstor Arellano, confirmó a El Diario de la República que la jornada se desarrolló con total normalidad y sin altercados significativos en toda la provincia.

"No tuvimos inconvenientes estadísticamente significativos, hubo sí casos de personas que no quisieron participar, pero fueron casos aislados. Se trató de personas que no entendían que la encuesta no incluía datos sensibles o comprometedores, el cuestionario estuvo publicado de manera previa por lo que se podía saber de antemano qué es lo que se iba a preguntar", afirmó Arellano.

