Con un debate, promueven el parto respetado en la UNViMe

Por el impulso de un grupo de alumnas de la Licenciatura en Obstetricia de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNViMe), ayer se realizó en el Aula Magna de la institución un cine y debate por la Semana Mundial del Parto Respetado, para visibilizar el modo en que se atienden los partos en todo el mundo y exigir el cumplimiento de los derechos vinculados al nacimiento.

Estudiantes, profesores, profesionales de la salud y personas de la comunidad participaron de la actividad. Primero compartieron un corto audiovisual con testimonios de mujeres que sufrieron situaciones de violencia al momento de parir, y opiniones de quienes trabajan en el área.

"Buscamos reflexionar sobre lo que se vive en el proceso del parto. Hay algunas experiencias muy lindas, pero también muchas muy feas; queremos promover que los profesionales que asistan en ese momento lo hagan desde el respeto. Parece algo lógico, pero estas instancias demuestran que no es tan frecuente que esto ocurra", mencionó la coordinadora de la carrera, Noelia Cortez.

Conductas para mejorar

Dentro de las situaciones que se comentaron en la charla, algunas tienen que ver con procedimientos médicos hechos sin consentimiento al momento de parir, destrato o maltrato psicológico, administración de ciertos fármacos sin explicación, amenazas verbales y otros tantos hechos lamentables en un momento de vulnerabilidad para quien está dando a luz.

"Muchos profesionales se posicionan por encima de la persona, como diciendo: 'Vos no sabés, vos vas a hacer lo que yo te digo'. La invisibilizan reduciéndola a una actitud pasiva, donde no diga nada, no pregunte nada, no es nada. Es algo muy típico", comentó Berenice Santos, alumna de cuarto año de obstetricia.

Agregó que otra forma de violencia es no dejar opciones ni brindar la suficiente información como para que quien está en parto pueda elegir.

Entre todos los participantes coincidieron en que estas instancias y debates son necesarios para que se hable sobre el tema, y para que la gente tome más conciencia y no se naturalicen prácticas que pueden ser traumáticas para muchas personas.

"El lema de este año es 'Mejores partos para un futuro mejor', y el propósito es reflexionar sobre nuestras prácticas y replantearlas como profesionales, y también compartir con la comunidad cuáles son las necesidades sentidas. Queremos pensar colectivamente cómo podemos mejorar, o qué estrategias utilizar para prevenir la violencia obstétrica y garantizar derechos", expresó el docente Gastón Ortubia.

El profesional además dijo que hicieron otras actividades durante la semana relacionadas a la promoción de la salud y la educación en algunos centros como en el barrio Eva Perón; también en el Hospital de La Ribera y hubo algunas intervenciones en espacios públicos como la plaza San Martín.

El próximo encuentro será el sábado a partir de las 15 en la plaza Sarmiento, con invitación abierta a toda la comunidad.

Redacción