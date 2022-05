Lanzaron otra edición del concurso para reciclar y cuidar el ambiente

Arrancó una nueva edición de "Yo Reciclo", el concurso para cuidar el medio ambiente. Este año se suman dos categorías, los centros de adultos mayores y el nivel inicial en las escuelas, quienes podrán juntar materiales y competir por importantes premios.

El anuncio fue hecho en el escenario de la Calle Angosta por Pamela Domínguez, la coordinadora de Somos Eco, equipo que lleva adelante las campañas ambientales de la Comuna. Asistieron varias instituciones, clubes, vecinos y comercios que recibieron los premios del año pasado y de la edición de verano.

Domínguez explicó que lo fundamental en esta oportunidad es el nuevo criterio utilizado para armar las ternas. "Buscamos que la comunidad se conecte, queremos fomentar un cambio y que sea colectivo. La categoría 'Vecinos' no va a estar, sino que las personas deberán unirse a algún centro de adultos mayores que tenga cerca, o a una escuela para llevar los materiales que estén juntando", mencionó.

Las instituciones educativas podrán participar según niveles. El inicial juntará juguetes en desuso o rotos, los quintos grados del nivel primario apuntarán a tapitas plásticas y los penúltimos años del nivel secundario, ya sea quinto o sexto, lo harán con envases de PET, un tipo de plástico.

En las instituciones, el objetivo serán latas de aluminio y las "botellas de amor", que se llenan con materiales plásticos reciclables. Y los centros de adultos mayores se encargarán de pilas y cajas o blísteres de medicamentos.

"A nosotros nos inspiró nuestra profesora de Psicología Laboral, para hacer algún cambio en el ambiente, así que nos pusimos a juntar", dijo Gianella Lazarini, alumna de la "Ramiro Podetti". Su compañero Mateo Echenique agregó: "Juntamos bastante, en el primer pesaje fue algo de 200 kilos y en el segundo unos 300, yo les digo a los que quieran participar que se animen porque se puede". El curso de ambos ganó el diseño de las remeras para toda la promoción.

Del evento participaron varios colegios, grupos de scout, vecinos y algunos comercios que recibieron varios premios. Los estudiantes de sexto grado "B" del San Buenaventura no pudieron estar, ya que se encontraban disfrutando de su viaje a la Villa de Merlo, que ganaron con el concurso.

"Junté latas y botellas para el 'Eco Verano', vengo haciéndolo hace tres o cuatro años. Me voy feliz porque hace tiempo me robaron una Venzo que era de mi hijo y no la pude volver a comprar", expresó Mariela Romero, la ganadora de una bicicleta nueva con todos los accesorios.