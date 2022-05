Las consideraciones de una best seller feminista

Con “Amor, sexo y ternura. De la revolución a la reconstrucción”, la escritora y periodista Luciana Peker, desmontó cómo por haber conquistado muchos de los derechos de los últimos años, por ser autónomas y deseantes, las mujeres reciben un nuevo castigo: quedarse solas, sin amor y sin sexo. La autora dio una charla el viernes en el auditorio Berta Vidal de Battini, en el Puente Blanco, que formó parte del Ciclo de Charlas de la Fundación Luminar. Además, esta disertación fue parte de una gira que realizó Peker por la provincia que incluyó un taller de escritura en el Pabellón Violeta, para reclusas de la Penitenciaría; una capacitación que forma parte de Ley Micaela y su participación este sábado en Tramar, donde habló sobre la menstruación.

Luciana consideró que el amor romántico se tiene que transformar, pero sin caer en absolutismos que muchas veces generan burlas y broncas, sino que brega por una transformación que permita replantear los roles de género y el equilibrio en cuanto a cuestiones como la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. “Estas relaciones están completamente modificadas por mujeres que no quieren entregar su vida y su tiempo completamente, que no están dispuestas a ser sometidas, ni a perder libertades”, sostuvo la autora del best seller “Putita Golosa”.

Si bien aseguró que “no todos los hombres son iguales”, en esta época hay una especie de desorientación en cuanto a cómo actuar frente a esta revolución de las mujeres. “Es bastante complicado porque hay bronca. Hay varones que se ponen ese pañuelo verde en forma de acompañamiento, que sí desean esa libertad sexual de las mujeres y sus derechos sexuales y reproductivos, eso es importante para entender que no todos los hombres son iguales y que los procesos históricos son importantes”, afirmó.

Redacción /MG