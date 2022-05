San Luis FC va en busca de la quinta victoria consecutiva

San Luis FC, que marcha líder e invicto en la Zona A del torneo de fútbol femenino de la Primera C de AFA, recibirá este domingo a las 11 a Chacarita por la octava fecha del campeonato. El DT Carlos Casteglione aprovechará que el elenco ya sacó pasaje a la Zona Campeonato para cuidar a algunas jugadoras y darles rodaje a otras.

Si bien es cierto que cambiarán algunos nombres, lo que no se modifica es el dibujo. El entrenador sigue apostando por el 4-2-3-1. Le gusta poner mucha gente en la zona de gestación para tener volumen de juego, y de ahí en más generar y atacar con las volantes con llegada que tiene. Samanta Montero será la única punta, pero detrás de ella se ubicarán Melina Salinas, María Miranda y Agostina Gulino, todas jugadoras con vocación ofensiva y que les gusta pisar el área rival.

Solange Camargo, quien venía de una lesión, volverá hoy al equipo titular.

Las volantes de contención serán Amira Camargo —quien vuelve después de estar ausente en Buenos Aires ante Lamadrid— y Marianela Suárez, quien en silencio se ganó su lugar dentro del once titular.

La defensa será la que sufrirá más modificaciones. Agustina Sosa irá de arranque por Antonela Flores. Florencia Escudero será la reemplazante de la tucumana Carla Lezcano, Solange Camargo regresa después de su lesión y se ubicará en lugar de la merlina Lucila Aste. La que sigue firme es Janet Leyes, quien es la dueña de la banda izquierda de la defensa puntana.

13 equipos

jugarán la Zona Campeonato. Clasifican cuatro elencos por grupo y el mejor quinto. Se jugará todos contra todos a dos ruedas y los dos primeros conseguirán el ascenso a la Primera B. San Luis FC, con dos fechas de antelación, logró el pasaje a la Zona Campeonato.

San Luis FC está imparable: ganó seis partidos y empató uno. Tiene 33 goles a favor y solo le convirtieron dos. Es un equipo compacto y contundente que no le da opciones a sus rivales de turno. Pregona el buen fútbol y se caracteriza por la posesión de la pelota. Le pueden salir o no las cosas, pero no renuncia a su ADN, a pesar de que cuando le toca salir fuera de casa los campos de juego no están en buen estado y el equipo sufre.

El equipo está bien y queremos seguir consolidándonos para encarar de la mejor forma lo que viene. Amira Camargo

Hoy es una buena oportunidad para seguir sumando, consolidarse en la cima de la Zona A y despedirse de la mejor forma de local en esta primera fase, ya que la semana que viene visitará a Sacachispas en Buenos Aires, y después será el turno de la Zona Campeonato, instancia clave para buscar uno de los dos ascensos que da el torneo.

La cita es hoy en La Punta a las 11. Ojalá que la gente apoye al equipo y que pueda ser testigo del crecimiento del fútbol femenino puntano.

Redacción / NTV