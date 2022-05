Visitan escuelas e instituciones para llevar un mensaje de superación

Miembros de la comunidad religiosa "Cenáculo" visitaron varias instituciones de la ciudad para compartir experiencias de vida sobre cómo hicieron para atravesar situaciones de adicción o dependencia.

La asociación internacional de fieles acoge a personas con problemas con las drogas en numerosos países a lo largo de todo el mundo. En Argentina hay tres fraternidades en Buenos Aires ubicadas en las localidades de Pilar, Mercedes y Villa Rosa; y una en El Rodeo de Catamarca.

"En San Luis estamos trabajando desde el Instituto Mater Dei con esta comunidad hace unos ocho o nueve años. Una de las pautas que ellos tienen para superar sus situaciones es brindar este tipo de charlas en público. La idea es que una vez al año puedan recorrer lugares donde puedan ser testimonios de luz, como colegios, parroquias, y vamos a estar en el juzgado también", explicó la hermana Verónica.

En el recorrido de ayer, siete miembros estuvieron en el colegio "San Buenaventura", en la "Leonardo Da Vinci", en la "Vicente Lucero", en el "Nuestra Señora del Carmen", en la "V Brigada Aérea" y en la Capilla Divino Niño Jesús. Hoy visitan el Centro Educativo Nº 10 "Ramiro Podetti", la escuela generativa del Parque La Pedrera y el Poder Judicial.

"Hace tres años que vivo en la comunidad de Pilar en Buenos Aires. Yo tuve una vida bastante desordenada, empecé desde chico con problemas de adicciones. Por distintos problemas familiares, mi papá y mi mamá no estaban. Eso me llevó a la calle, sin una guía ni alguna corrección; cuando me hice adolescente me quisieron corregir y ya era demasiado tarde", mencionó Alejandro López, quien nació en Paraguay, y agregó: "De los ocho hasta los doce años consumí marihuana y luego empecé con el 'paco'. Buscaba algo que no tenía, yo digo ahora que es una alegría falsa y una felicidad momentánea. Después del efecto solo hay vacío y te quita las ganas de vivir", aseguró.

El joven dijo que pudo reorganizar su vida gracias al apoyo de los integrantes de la comunidad. Primero se acercó sin creer mucho, pero con el tiempo y con las distintas actividades todo fue cambiando y pudo salir de sus malos hábitos.

Las personas realizan en su día a día distintos trabajos en huerta, limpieza, jardinería, tienen animales y la parte religiosa con distintas oraciones programadas.

Si bien gran parte de los y las que asisten tienen problemas con algún tipo de sustancias, hay otros que acuden para poder encontrarle un sentido a la vida porque atraviesan algún tipo de depresión.

"Está muy bueno porque te podés dar cuenta de las cosas que hacés mal. Me parece bien que lo cuenten en la escuela, por si hay alguno que está viviendo algo parecido y que pueda recapacitar y contarle a los demás. Tengo algunos conocidos que pueden estar pasando por esto y les voy a contar para ver si lo ven de otra manera" dijo Tiziana Tello, una alumna que presenció una de las charlas.

